Ціни на нафту зростають на оптимізмі щодо відновлення Китаю

Ціни на нафту зростають в середу, продовжуючи зростання попередньої сесії, викликане оптимізмом щодо того, що скасування суворих обмежень у Китаї в зв'язку з COVID-19 призведе до відновлення попиту на пальне у найбільшому у світі імпортері нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зміцнилися на 63 центи, або 0,73%, до 86,55 долара за барель до 04:01 за Гринвічем після зростання на 1,7% на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 68 центів, або 0,85%, до 80,56 доларів після зростання на 0,4% у вівторок.

Економічне зростання Китаю різко сповільнилося до 3% у 2022 році, не досягнувши офіційної мети «близько 5,5%» і ставши другим гіршим показником з 1976 року. Але дані, як і раніше, перевершили прогнози аналітиків після того, як на початку грудня Китай почав згортати свою політику нульового COVID. Аналітики, опитані Reuters, прогнозують зростання у 2023 році до 4,9%.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) повідомила у щомісячному звіті, що попит на нафту в Китаї зросте на 510 000 барелів на добу цього року після скорочення в 2022 році вперше за багато років через запобігання поширенню COVID.

Але ОПЕК зберегла свій прогноз зростання світового попиту на 2023 рік без змін на рівні 2,22 млн. барелів на добу.

«Надії, що зростають, на те, що попит на паливо в Китаї зросте після нещодавньої зміни його політики щодо COVID-19, надали підтримку цінам на нафту», - сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

"Оптимистичний погляд ОПЕК на попит у Китаї також підтримав настрій ринку", - сказав він, передбачаючи бичачий тон цього тижня.

Підтримку ринку також надали очікування скорочення запасів сирої нафти в США приблизно на 1,8 млн. барелів, незважаючи на зростання запасів нафтопродуктів, згідно з опитуванням Reuters.

Щодо пропозиції, то видобуток нафти з найкращих сланцевих регіонів США має зрости приблизно на 77 300 барелів на добу до рекордних 9,38 млн барелів на добу у лютому, йдеться у звіті Управління енергетичної інформації США (EIA) у вівторок.

Росія, тим часом, очікує, що західні санкції вплинуть на її експорт нафтопродуктів і її виробництво, що, ймовірно, залишить їй більше сирої нафти для продажу, сказало високопоставлене російське джерело, знайоме з перспективами країни.

"Можливі втрати поставок з Росії та відновлення роботи Китаю можуть призвести до швидкого скорочення ринку", - зазначають аналітики ANZ у записці для клієнтів.

Ринок також уважно стежить за додатковими даними про попит з Китаю у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства, який буде опублікований пізніше у середу, згідно з аналітиками ING у клієнтській записці.