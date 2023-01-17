Фінансові новини
- |
- 17.01.23
- |
- 11:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта вагається на тлі слабких економічних даних Китаю, зберігаючи надії на 2023 рік
08:11 17.01.2023 |
Ціни на нафту у вівторок втратили орієнтири після того, як Китай продемонстрував найслабше економічне зростання майже за півстоліття.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, або 0,2%, до 84,62 долара на 04:14 за Грінвічем, компенсувавши частину втрати на 1% на попередній сесії.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 60 центів, або 0,8%, до 79,26 долара порівняно із закриттям п'ятниці. У понеділок не було торгів через те, що у Сполучених Штатах був вихідний день на честь Дня Мартіна Лютера Кінга.
«Нафта марки Brent зросла майже на 10% за останні 10 днів, оскільки оптимізм щодо відновлення роботи Китаю підвищив настрої. Однак перспективи решти світової економіки є невизначеними», - зазначають аналітики сировинних товарів ANZ у клієнтській записці.
ANZ також вказав на стрибок пропозиції сирої нафти з Росії, який чинив тиск на ринок, при цьому морський експорт зріс до 3,8 млн. барелів на день минулого тижня, найвищого рівня з квітня.
Валовий внутрішній продукт Китаю збільшився на 3% у 2022 році, сильно не дотягнувши до офіційної мети «близько 5,5%» і ставши другим гіршим показником з 1976 року, оскільки останній квартал сильно постраждав від жорстких обмежень COVID та спаду на ринку нерухомості.
Погані економічні дані, як і раніше, перевершили більш ранні прогнози аналітиків, оскільки відмова Пекіна від своєї політики нульового поширення COVID у грудні підтримала споживання.
Дані у вівторок також показали, що обсяги виробництва нафтопереробних заводів Китаю в 2022 році впали на 3,4% порівняно з роком раніше, що стало його першим річним зниженням з 2001 року, в той час як щоденний обсяг виробництва нафти в грудні зріс до другого за величиною рівня 2022 року.
«Завдяки сильнішому кінцю 2022 року, ніж ми очікували, а також ознакам більш високих роздрібних витрат у майбутньому, прогноз зростання ВВП у 2023 році покращився порівняно з нашим попереднім прогнозом», - сказала Ірис Пен, головний економіст Китаю з банку ING. записка.
Але Пен попередив, що Китай, як і раніше, стикається зі значними зустрічними вітрами, включаючи ймовірні рецесії в США та Європі цього року.
У ведмежому огляді, опублікованому на щорічному саміті в Давосі, дві третини опитаних економістів приватного та державного секторів очікували цьогорічної глобальної рецесії, причому близько 18% вважають її «надзвичайно ймовірною».
У той же час дослідження поглядів керівників, проведене PwC, було найпохмурішим з того часу, як фірма запустила опитування десять років тому.
Зростання долара порівняно з семимісячними мінімумами також чинило тиск на ціни на нафту, оскільки сильніший долар робить нафту дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Ти мені вже не дружок: Як Бойко забирав мандат у Медведчука
|Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
|Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Видатки держбюджету з початку війни перевищили 2,2 трильйона, – Мінфін
|Товарообіг України торік сягнув майже $100 мільярдів
|Світло-сірі зони графіку наразі найшвидше означають відключення - Yasno
|Нафта вагається на тлі слабких економічних даних Китаю, зберігаючи надії на 2023 рік
|Новинський до запровадження Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding
|Японія дозволила Україні відкласти погашення кредитів до 2027 року
Бізнес
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1