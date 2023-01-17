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АНАЛІТИКА

Нафта вагається на тлі слабких економічних даних Китаю, зберігаючи надії на 2023 рік

 

Ціни на нафту у вівторок втратили орієнтири після того, як Китай продемонстрував найслабше економічне зростання майже за півстоліття.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 16 центів, або 0,2%, до 84,62 долара на 04:14 за Грінвічем, компенсувавши частину втрати на 1% на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 60 центів, або 0,8%, до 79,26 долара порівняно із закриттям п'ятниці. У понеділок не було торгів через те, що у Сполучених Штатах був вихідний день на честь Дня Мартіна Лютера Кінга.

«Нафта марки Brent зросла майже на 10% за останні 10 днів, оскільки оптимізм щодо відновлення роботи Китаю підвищив настрої. Однак перспективи решти світової економіки є невизначеними», - зазначають аналітики сировинних товарів ANZ у клієнтській записці.

ANZ також вказав на стрибок пропозиції сирої нафти з Росії, який чинив тиск на ринок, при цьому морський експорт зріс до 3,8 млн. барелів на день минулого тижня, найвищого рівня з квітня.

Валовий внутрішній продукт Китаю збільшився на 3% у 2022 році, сильно не дотягнувши до офіційної мети «близько 5,5%» і ставши другим гіршим показником з 1976 року, оскільки останній квартал сильно постраждав від жорстких обмежень COVID та спаду на ринку нерухомості.

Погані економічні дані, як і раніше, перевершили більш ранні прогнози аналітиків, оскільки відмова Пекіна від своєї політики нульового поширення COVID у грудні підтримала споживання.

Дані у вівторок також показали, що обсяги виробництва нафтопереробних заводів Китаю в 2022 році впали на 3,4% порівняно з роком раніше, що стало його першим річним зниженням з 2001 року, в той час як щоденний обсяг виробництва нафти в грудні зріс до другого за величиною рівня 2022 року.

«Завдяки сильнішому кінцю 2022 року, ніж ми очікували, а також ознакам більш високих роздрібних витрат у майбутньому, прогноз зростання ВВП у 2023 році покращився порівняно з нашим попереднім прогнозом», - сказала Ірис Пен, головний економіст Китаю з банку ING. записка.

Але Пен попередив, що Китай, як і раніше, стикається зі значними зустрічними вітрами, включаючи ймовірні рецесії в США та Європі цього року.

У ведмежому огляді, опублікованому на щорічному саміті в Давосі, дві третини опитаних економістів приватного та державного секторів очікували цьогорічної глобальної рецесії, причому близько 18% вважають її «надзвичайно ймовірною».

У той же час дослідження поглядів керівників, проведене PwC, було найпохмурішим з того часу, як фірма запустила опитування десять років тому.

Зростання долара порівняно з семимісячними мінімумами також чинило тиск на ціни на нафту, оскільки сильніший долар робить нафту дорожчою для тих, хто тримає інші валюти.
За матеріалами: investing.com
 

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