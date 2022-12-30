Нафта налаштована на закінчення буремного 2022 з невеликим зростанням

Ціни на нафту зросли в п'ятницю і мали показати своє друге річне зростання поспіль, хоч і скромне, у буремний рік, відзначений обмеженими поставками через війну в Україні, сильний долар і послаблення попиту з боку найбільшого у світі імпортера сирої нафти Китаю.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,2%, до 83,66 долара за барель до 04:45 за Гринвічем після падіння на 1,2% на попередній сесії.

Схоже, що Brent завершить рік із зростанням на 7,6% після стрибка на 50,2% у 2021 році. У березні ціни зросли до піку в 139,13 долара за барель, рівня, небаченого з 2008 року, після вторгнення Росії в Україну, що викликало побоювання з приводу постачання та енергетичної безпеки. .

Американська нафта марки West Intermediate торгувалася на рівні $78,63, що на 23 центи вище, або на 0,3%, після зниження на 0,7% у четвер. Очікується, що у 2022 році він зросте на 4,5% після зростання на 55% минулого року.

У той час як збільшення кількості поїздок у відпустку наприкінці року та заборона Росії на продаж нафти та нафтопродуктів підтримують ціни на нафту, зниження споживання через погіршення економічної ситуації наступного року компенсує дефіцит пропозиції, сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

«Очікується, що світовий рівень безробіття швидко зростатиме у 2023 році, що обмежуватиме попит на енергоносії. Тому я думаю, що ціни на нафту можуть впасти до 60 доларів наступного року», - сказав він.

Ціни на нафту швидко знизилися у другій половині цього року, оскільки центральні банки по всьому світу підвищили відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, що спричинило зміцнення долара США. Це зробило товари, номіновані в доларах, дорожчим вкладенням для власників інших валют.

Крім того, введені Китаєм обмеження на відсутність COVID-19, які були зняті лише у грудні, розвіяли сподівання другого у світі споживача на відновлення попиту на нафту. У той час як Китай, як очікується, повільно відновлюватиметься у 2023 році, сплеск випадків захворювання COVID у країні та побоювання з приводу глобальної рецесії затьмарюють перспективи попиту на сировинні товари.

«Очікувалося, що недавнє ослаблення обмежень на поїздки підвищить попит на нафту, проте різке збільшення кількості випадків захворювання на COVID у Китаї викликало серйозні побоювання з приводу потенційного глобального спалаху», - сказав Джон Дрісколл, директор консалтингової компанії JTD Energy Services.

У відповідь на сплеск випадків COVID у Китаї кілька країн, включаючи США, Південну Корею та Японію, запровадили обов'язкові тести на COVID для мандрівників із Китаю.

Компанія, що займається даними охорони здоров'я, підрахувала, що близько 9000 людей у Китаї, ймовірно, помирають від COVID щодня, оскільки інфекції поширюються у густонаселеній країні.

Заглядаючи вперед щодо постачання, західні санкції змусять Росію перенаправити більше експорту сирої нафти та нафтопродуктів із Європи до Азії.

У Сполучених Штатах зростання виробництва у провідних нафтовидобувних штатах сповільнилося, незважаючи на більш високі ціни. Інфляція, проблеми з ланцюжками постачання та економічна невизначеність змусили керівників знизити свої очікування, показало останнє дослідження Федерального резервного банку Далласа.

"Цей рік був незвичайним для сировинних ринків, оскільки ризики поставок призвели до підвищеної волатильності та підвищення цін", - сказала аналітик ING Єва Манті.

"Наступний рік стане ще одним роком невизначеності з великою волатильністю".