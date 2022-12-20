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Ціни на нафту зростають, але сплеск COVID у Китаї обмежує зростання
07:22 20.12.2022 |
Ціни на нафту зросли у вівторок на тлі слабшого долара та плану США щодо поповнення запасів нафти, але зростання було обмежено невизначеністю щодо впливу зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у найбільшому імпортері нафти Китаї.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 24 центи, або 0,3%, до 80,04 долара за барель о 04:02 за Грінвічем, додавши до зростання на 76 центів на попередній сесії.
Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 49 центів, або 0,7%, до 75,68 долара за барель після зростання на 90 центів на попередній сесії.
Ціни на нафту були підтримані оголошеним минулого тижня планом США закупити до 3 млн. барелів нафти для Стратегічного нафтового резерву після рекордного цього року випуску 180 млн. барелів із запасів.
Ослаблення долара також підтримало ціни, зробивши нафту дешевшою для тих, хто тримає інші валюти.
Однак аналітики кажуть, що для подальшого зростання цін необхідні явні ознаки зростання попиту.
"Перспективи попиту на нафту матимуть ключове значення для того, наскільки високими можуть бути ціни на сиру нафту, і це може призвести до труднощів з ясністю, оскільки ми бачимо змішані сигнали з відкриттям Китаю", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.
У той час, як Китай послаблює обмеження на пандемію, сплеск випадків COVID-19 був негативним для нафтових ринків через невизначеність щодо відновлення економіки країни, сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.
Довіра ділових кіл у Китаї впала до найнижчого рівня з січня 2013 року, відбиваючи вплив сплеску випадків захворювання COVID-19 на економічну активність після того, як країна послабила заходи щодо боротьби з пандемією, як показало опитування, проведене World Economics у понеділок.
Побоювання щодо глобальної рецесії також переважають проблеми з постачаннями та обмежують зростання цін на нафту, додав Тен.
Очікувалося, що запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися приблизно на 200 000 барелів, тоді як запаси бензину та дистилятів зросли, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок.
Опитування було проведено напередодні звітів Американського інституту нафти у вівторок та Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, які мають бути опубліковані у середу.
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