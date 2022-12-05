Ціни на нафту зростають після того, як ОПЕК+ зберігає цілі скорочення видобутку, а Китай послаблює обмеження COVID

Ціни на нафту зросли на 2% у понеділок після того, як країни ОПЕК+ зберегли свої цілі з видобутку на колишньому рівні напередодні заборони Європейського Союзу та обмеження цін на російську нафту.

У той же час, як позитивний знак для попиту на паливо, все більше китайських міст послабили обмеження COVID-19 у вихідні дні, хоча часткове ослаблення політики посіяло збентеження по всій країні в понеділок.

Востаннє ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 72 центи, або 0,8%, до 86,29 долара за барель о 04:30 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 70 центів, або 0,9%, до 80,68 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, разом звані ОПЕК+, домовилися в неділю дотримуватися свого жовтневого плану зі скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на добу з листопада до 2023 року.

Аналітики кажуть, що рішення ОПЕК+ було очікуваним, оскільки основні виробники чекають, щоб побачити вплив заборони ЄС на імпорт та цінової межі Великої сімки (G7) у 60 доларів за барель на морську російську нафту, при цьому Росія загрожує скоротити постачання до будь-якої країни. що дотримується цієї угоди. кришка.

"Незважаючи на те, що обсяг видобутку ОПЕК залишався стабільним у вихідні дні, я очікую, що вони продовжать балансувати ринок", - сказав Баден Мур, голова відділу сировинних досліджень у Національному банку Австралії.

«(A) Згортання випусків SPR та запровадження санкцій ЄС та закону про цінову межу для посилення ринку, хоча ми очікуємо, що ринок вже підготувався до цього прогнозу», - сказав він, маючи на увазі стратегічну стратегію США. запас нафти.

Європейський союз повинен буде замінити російську нафту нафтою з Близького Сходу, Західної Африки та США, що має знизити ціни на нафту, принаймні у найближчій перспективі, заявила віце-президент Wood Mackenzie Енн-Луїз Хіттл у записці. .

«Наразі ціни знижуються через очікування повільного зростання попиту, незважаючи на заборону ЄС на імпорт російської нафти та цінову межу G7. Коригування заборони ЄС та цінової межі, ймовірно, тимчасово підтримає ціни», - сказав Хіттл.

Ключовим фактором, що впливає на попит, є політика Китаю щодо боротьби з COVID-19, але зараз вона, схоже, слабшає після того, як у кількох містах, включаючи Пекін і Шанхай, були протести, що послабили обмеження тією чи іншою мірою.

Хітл додав, що ембарго ЄС, що насувається, на російські нафтопродукти, крім сирої нафти, з 5 лютого має підтримати попит на сиру нафту в першому кварталі 2023 року, оскільки на ринку не вистачає дизельного палива і мазуту.