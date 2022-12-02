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АНАЛІТИКА

Постачання скрапленого газу в Україну скорочуються

 

Імпорт скрапленого газу в Україну у листопаді 2022 р. склав 83 тис. т, що на 7 тис. т менше від обсягу жовтня. Про це повідомили у Консалтинговій групі «А-95».

Зокрема через польський кордон завезено 36 тис. т (-9% до жовтня), через румунський - 18 тис. т (-26% до жовтня).

Зі слів трейдерів, скорочення має декілька причин. Наприклад, одне з суден, що було призначено для українського трейдера, запізнюється у румунський порт «Галац», де вже тиждень на завантаження чекають 80 вагонів. «Якби цей танкер прийшов вчасно, то ці 4 тис. т потрапили б у баланс листопада, а так «переповзуть» у грудень», - каже власник ресурсу. Затримку викликано погодними умовами у Чорному морі, через які на прохід каналом Суліна накопичилося чимало суден.

Темпи перевезень залізницею також залишають бажати кращого. «Гальмує все: і польська залізниця, й румунська, і українська, - бідкається закупівельник великої мережі. - Вагони стоять по два тижні біля перевалок в очікуванні».

Оператори ринку також зазначають, що через вимоги сертифікації вантажних транспортних засобів велика кількість газовозів не може працювати. «Багато транспорту очікує своєї черги на сертифікацію, а час іде, й кожен день простою підвищує напруження на ринку», - каже голова невеликої трейдингової компанії.

Також суттєвої шкоди темпам постачань завдають перевірки на дорогах акцизних накладних у рамках програми «Акциз». УАСГ звернулася до голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з пропозицією на період дії воєнного стану дозволити супровід паливовозів акцизною накладною в друкованому вигляді, з обов'язковою її реєстрацією протягом 48 годин з моменту виїзду транспортного засобу з території завантаження.

Ще один чинник, який негативно впливає на темпи постачань, - швидкість митного оформлення. Як повідомляв enkorr, Енергетична митниця так прокоментувала затримки: «На жаль, є причини, на які ЕМ не може вплинути, а саме забезпеченння стабільного зв'язку з центральною базою даних».

Зі слів трейдерів, постачання скрапленого газу у грудні можуть продовжити падати. Так, обсяги, що не надійшли через погану погоду, вже не буде надолужено в грудні. Так само трейдери скептично дивляться на перспективи полегшення адміністративного тиску.
За матеріалами: EnKorr
 

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