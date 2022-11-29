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АНАЛІТИКА

Нафта підскочила на надії на послаблення контролю Китаю над COVID

 

Ціни на нафту підскочили на 3% у вівторок, сподіваючись на послаблення суворого контролю Китаю над COVID-19 після рідкісних акцій протесту в китайських містах у вихідні дні.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,50 долара, або 3%, до 85,69 долара за барель об 11:19 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,98 долара, або на 2,6%, до 79,22 долара.

Китайські чиновники охорони здоров'я у вівторок заявили, що країна планує прискорити вакцинацію людей похилого віку від COVID-19, прагнучи подолати ключовий камінь спотикання в зусиллях послаблення непопулярних обмежень «нуль-COVID».

"Перспективи повернення до нормального життя в економіці, яка є найбільшим у світі імпортером нафти, було достатньо, щоб ціни на нафту зросли під час першого значного стрибка цін за останні два тижні", - сказав аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.

За словами китайських аналітиків, рідкісні вуличні протести в містах по всьому Китаю минулими вихідними були голосуванням проти політики президента Сі Цзіньпіна щодо боротьби з COVID-19 і найсильнішим громадським викликом за всю його політичну кар'єру.

Ціни на нафту також підтримали можливість того, що основні виробники можуть скоригувати свої плани виробництва, при цьому аналітики Eurasia Group припустили в понеділок, що послаблення попиту з боку Китаю може призвести до скорочення видобутку.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, включаючи Росію, групу, відому як ОПЕК+, проведуть своє наступне засідання 4 грудня.

У листопаді ОПЕК+ почала знижувати свою мету видобування на 2 млн барелів на добу, прагнучи підтримати ціни на нафту.

Ринки також оцінюють вплив обмеження західних цін на російську нафту, що насувається.

Дипломати з країн Великої сімки (G7) та Європейського союзу обговорюють обмеження в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель, з метою обмеження доходів для фінансування військового наступу Москви в Україні, без порушення світових нафтових ринків.

Однак у понеділок уряди ЄС не змогли домовитися про обмеження, а Польща наполягала на тому, щоб він був нижчим за рівень, запропонований G7, заявили дипломати.

Обмеження цін має набути чинності 5 грудня, коли також набуде чинності заборона ЄС на російську нафту.
За матеріалами: investing.com
 

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