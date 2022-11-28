Ціни на нафту зводять нанівець досягнення 2022 року, оскільки протести в Китаї викликають побоювання щодо попиту

Ціни на нафту впали майже до найнижчого рівня в понеділок цього року, оскільки вуличні протести проти суворих обмежень COVID-19 у Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, викликали стурбованість з приводу перспектив попиту на пальне.

Нафта марки Brent подешевшала на 2,66 долара, або 3,1%, до 80,97 долара за барель о 10:00 за Гринвічем після падіння більш ніж на 3% до 80,61 долара на початку сесії - найнижчого рівня з 4 Січня.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 2,39 долара, або 3,1%, до 73,89 долара за барель. Раніше він упав до 73,60 долара, найнижчого рівня з 22 грудня 2021 року.

Обидва бенчмарки, які минулого тижня досягли 10-місячного мінімуму, знижувалися три тижні поспіль.

«Крім зростаючих побоювань щодо більш слабкого попиту на паливо в Китаї через сплеск випадків захворювання на COVID-19, політична невизначеність, викликана рідкісними протестами проти жорстких обмежень уряду в Шанхаї, викликала продажі», - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень. у Nissan Securities.

Ринки здавалися волатильними напередодні зустрічі ОПЕК+ у ці вихідні і обмеження цін G7 на російську нафту, що насувається.

Китай дотримується політики президента Сі Цзіньпіна щодо боротьби з COVID-19, навіть незважаючи на те, що більша частина світу зняла більшість обмежень.

Сотні демонстрантів та поліції зіткнулися в Шанхаї в неділю ввечері, коли протести проти обмежень спалахують третій день і поширилися на кілька міст після смертельної пожежі на заході країни.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, відому як ОПЕК+, зберуться 4 грудня. У жовтні ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу до 2023 року.

Тим часом «Велика сімка» (G7) та дипломати Європейського Союзу обговорюють обмеження цін на російську нафту на рівні від 65 до 70 доларів за барель з метою обмеження доходів для фінансування військового наступу Москви в Україні без порушення світових нафтових ринків.

Але погляди урядів ЄС розійшлися на думці, на якому рівні можна обмежити ціни на російську нафту, аби при цьому шкода була зведена до мінімуму.

"Переговори про цінову межу будуть продовжені, але, схоже, вона не буде такою суворою, як передбачалося на перший погляд, аж до того, що вона може виявитися на межі безглуздості", - сказав Крейг Ерлам, старший ринковий аналітик OANDA.

«Наприклад, загроза російському виробництву через стелю 70 доларів мінімальна, враховуючи, що вона вже продається на цих рівнях».

Обмеження цін має набути чинності 5 грудня, коли також набуде чинності заборона ЄС на російську нафту.