Нафта падає, тому що пропозиція щодо ціновоъ межі знімає побоювання з приводу постачання

Ціни на нафту знизилися в четвер, коливаючись близько двомісячного мінімуму, оскільки рівень запропонованого G7 обмеження ціни на російську нафту викликав сумніви, наскільки це обмежить пропозицію.

Більше, ніж очікувалося, збільшення запасів бензину в США та посилення контролю над COVID-19 у Китаї також чинили знижувальний тиск на ціни на нафту.

На 12:48 ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 28 центів, або 0,3%, до 85,13 долара за барель. за східним часом (17:48 за Грінвічем), у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 5 центів, або 0,1%, до 77,89 долара.

Обсяги торгів були низькими через святкування Дня подяки у Сполучених Штатах.

Обидва еталони впали більш ніж на 3% у середу на новинах про те, що запланована стеля цін на російську нафту може бути вищою за поточний ринковий рівень.

Погляди урядів Європейського Союзу, як і раніше, розходяться щодо того, на якому рівні обмежити ціни на російську нафту, щоб обмежити здатність Москви платити за свою війну в Україні, не викликаючи при цьому глобального шоку з постачанням нафти. У п'ятницю можливі додаткові переговори, якщо зійдуться позиції.

За словами європейського чиновника, група країн G7 розглядає обмеження на російську морську нафту на рівні 65-70 доларів за барель, хоча уряди країн Європейського Союзу ще не домовилися про ціну.

Вища цінова межа може зробити привабливим для Росії продовження продажу своєї нафти, знизивши ризик нестачі пропозиції на світових нафтових ринках.

Кремль у четвер заявив, що Росія не планує постачати нафту і газ до країн, що підтримують обмеження, але ухвалить остаточне рішення після аналізу цифр.

"Якщо врахувати, що поточна російська експортна ціна нижча за запропоновану межу, цінова стеля автоматично передбачає безперервний російський експорт", - сказав аналітик PVM Oil Тамаш Варга.

За словами двох джерел, деякі індійські нафтопереробні заводи сплачують дисконт у розмірі від 25 до 35 доларів за барель порівняно з міжнародною еталонною нафтою марки Brent за російську нафту Urals. Юралс є основною експортною нафтою Росії.

Ціни на нафту також опинилися під тиском після того, як Управління енергетичної інформації (EIA) повідомило у середу, що запаси бензину та дистилятів у США суттєво зросли минулого тижня.

Але запаси сирої нафти скоротилися на 3,7 млн ​​барелів до 431,7 млн ​​барелів за тиждень до 18 листопада порівняно з очікуваннями падіння на 1,1 млн барелів, згідно з опитуванням аналітиків Reuters.

Китай у середу повідомив про найвищу кількість щоденних випадків захворювання на COVID-19 з початку пандемії майже три роки тому. Місцева влада посилила контроль, щоб викоренити спалахи, що посилило занепокоєння інвесторів щодо економіки та попиту на пальне.