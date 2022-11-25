Фінансові новини
- |
- 25.11.22
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Нафта падає, тому що пропозиція щодо ціновоъ межі знімає побоювання з приводу постачання
21:08 24.11.2022 |
Ціни на нафту знизилися в четвер, коливаючись близько двомісячного мінімуму, оскільки рівень запропонованого G7 обмеження ціни на російську нафту викликав сумніви, наскільки це обмежить пропозицію.
Більше, ніж очікувалося, збільшення запасів бензину в США та посилення контролю над COVID-19 у Китаї також чинили знижувальний тиск на ціни на нафту.
На 12:48 ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 28 центів, або 0,3%, до 85,13 долара за барель. за східним часом (17:48 за Грінвічем), у той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 5 центів, або 0,1%, до 77,89 долара.
Обсяги торгів були низькими через святкування Дня подяки у Сполучених Штатах.
Обидва еталони впали більш ніж на 3% у середу на новинах про те, що запланована стеля цін на російську нафту може бути вищою за поточний ринковий рівень.
Погляди урядів Європейського Союзу, як і раніше, розходяться щодо того, на якому рівні обмежити ціни на російську нафту, щоб обмежити здатність Москви платити за свою війну в Україні, не викликаючи при цьому глобального шоку з постачанням нафти. У п'ятницю можливі додаткові переговори, якщо зійдуться позиції.
За словами європейського чиновника, група країн G7 розглядає обмеження на російську морську нафту на рівні 65-70 доларів за барель, хоча уряди країн Європейського Союзу ще не домовилися про ціну.
Вища цінова межа може зробити привабливим для Росії продовження продажу своєї нафти, знизивши ризик нестачі пропозиції на світових нафтових ринках.
Кремль у четвер заявив, що Росія не планує постачати нафту і газ до країн, що підтримують обмеження, але ухвалить остаточне рішення після аналізу цифр.
"Якщо врахувати, що поточна російська експортна ціна нижча за запропоновану межу, цінова стеля автоматично передбачає безперервний російський експорт", - сказав аналітик PVM Oil Тамаш Варга.
За словами двох джерел, деякі індійські нафтопереробні заводи сплачують дисконт у розмірі від 25 до 35 доларів за барель порівняно з міжнародною еталонною нафтою марки Brent за російську нафту Urals. Юралс є основною експортною нафтою Росії.
Ціни на нафту також опинилися під тиском після того, як Управління енергетичної інформації (EIA) повідомило у середу, що запаси бензину та дистилятів у США суттєво зросли минулого тижня.
Але запаси сирої нафти скоротилися на 3,7 млн барелів до 431,7 млн барелів за тиждень до 18 листопада порівняно з очікуваннями падіння на 1,1 млн барелів, згідно з опитуванням аналітиків Reuters.
Китай у середу повідомив про найвищу кількість щоденних випадків захворювання на COVID-19 з початку пандемії майже три роки тому. Місцева влада посилила контроль, щоб викоренити спалахи, що посилило занепокоєння інвесторів щодо економіки та попиту на пальне.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент підтримав пропозицію про виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році
|США виділяють ще 400 мільйонів доларів допомоги Україні
|Припинено роботу блоків Хмельницької АЕС
|У всіх регіонах Україні через ракетну атаку - аварійні відключення, - «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|«Ощадбанк» скасував ліміти на зняття готівки з банкоматів для карток інших банків – можна зняти до 50 тисяч на добу
У РУБРИЦІ
|Фактор генераторів: чи вистачить на всіх бензину і що буде з цінами на АЗС
|МВФ планує затвердити Моніторингову програму для України найближчими тижнями
|Майже у 80% українців від початку війни зменшилися доходи
|Ощадбанк прокредитує бізнес для закупівлі генераторів та енергонакопичувачів
|Україна підписала угоду про отримання гранту від Світового банку на $4,5 мільярда
|Дефіцит потужності в енергосистемі до 19.00 скоротився до 50%, точні терміни відновлення назвати неможливо - «Укренерго»
Бізнес
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм