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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються через побоювання з приводу COVID у Китаї та зниження прогнозу попиту ОПЕК

 

Ціни на нафту знизилися у вівторок, оскільки зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у Китаї викликало побоювання з приводу зниження споживання палива найбільшим у світі імпортером сирої нафти, а також після того, як ОПЕК знизила прогноз світового попиту на 2022 рік.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 27 центів, або 0,3%, до 92,87 долара за барель до 04:16 за Гринвічем після падіння на 3% у понеділок. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 85,37 долара за барель, знизившись на 50 центів, або 0,6% після падіння на 3,5% на попередній сесії.

У той час як інвестори вітали заяви Китаю минулого тижня про те, що він зменшить вплив суворої політики нульового рівня COVID для стимулювання економічної активності та попиту на енергію, аналітики заявили, що блокування та зростання кількості випадків захворювання, як і раніше, є ключовим ризиком зниження.

"Продовження карантину в густонаселених районах Китаю знижує мобільність і попит на нафту навіть більше, ніж економічну активність", - сказав Стівен Іннес, партнер SPI Asset Management, що управляє, в замітці.

Зростання промислового виробництва в країні сповільнилося, роздрібні продажі впали, а нерухомість у жовтні ще більше впала, що є останньою ознакою того, що друга за величиною економіка світу втрачає імпульс, борючись із обмеженнями COVID і спадом на ринку нерухомості.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) вп'яте з квітня знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2022 рік, пославшись на економічні проблеми, що ростуть, включаючи високу інфляцію і зростання відсоткових ставок.

Це сталося після того, як Міжнародний валютний фонд заявив у неділю, що глобальні економічні перспективи стали похмурішими, ніж прогнозувалося минулого місяця, пославшись на неухильне погіршення результатів опитувань менеджерів із закупівель в останні місяці.

«Ринок наразі ігнорує ризики пропозиції, що насуваються, незважаючи на очікування, що останнє зниження рейтингу попиту може негативно позначитися на видобутку нафти ОПЕК», - зазначають аналітики ANZ Research у записці, маючи на увазі неминучі санкції Європейського Союзу щодо експорту російської нафти.

Ембарго ЄС на російську нафту у відповідь на вторгнення Росії в Україну має розпочатися 5 грудня. За забороною піде припинення імпорту нафтопродуктів у лютому.

Очікується, що запаси сирої нафти в США впадуть приблизно на 300 000 барелів за тиждень до 11 листопада, показало попереднє опитування Reuters у понеділок.

В іншому місці видобуток нафти в Пермському басейні має досягти ще одного рекорду в 5,499 млн барелів на добу (барелів на добу) у грудні, йдеться у щомісячному звіті Управління енергетичної інформації США (EIA) у понеділок.

Проте старіючі сланцеві регіони демонструють слабший видобуток на свердловину, внаслідок чого загальний видобуток сирої нафти в США в сланцевих регіонах зріс лише на 91 000 барелів на добу до 9,191 млн барелів на добу в грудні, незважаючи на зростання цін, повідомляє EIA .
За матеріалами: investing.com
 

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