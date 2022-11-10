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АНАЛІТИКА

Нафтові котирування знижуються четвертий день поспіль

 

Котирування нафти у четвер продовжують зниження четверту сесію поспіль, оскільки нові карантинні заходи, які здійснюються владою Китаю, посилили побоювання щодо перспектив попиту на паливо з боку найбільшого світового імпортера нафти.

За повідомленням Reuters, у кількох ключових для економіки містах Китаю спостерігаються спалахи Covid-19, зокрема в Пекіні. У середу мільйони жителів промислового хаба Гуанчжоу були перевірені на Covid-19.

"Проблеми з попитом у Китаї, пов'язані з коронавірусною інфекцією, пожвавлення зростання долара США та сильна пропозиція на світовому ринку нафти в 4-му кварталі можуть спровокувати подальше падіння цін", - вважає Тамаш Варга з PVM. Проте простір для ослаблення котирувань обмежений, враховуючи відмову ЄС від російської нафти та можливе запровадження цінової стелі для російських енергоносіїв країнами Великої сімки, додає він.

Станом на 09:03 за Грінвічем ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 27 центів, або на 0,3%, до 92,38 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI торгувалися зі зниженням на 33 центи, або 0,4%, по 85,50 доларів за барель.

"В останні тижні ринок був сфокусований на потенційному ослабленні антиковідних заходів у Китаї... насправді ж кількість нових випадків коронавірусу зросла, обмеження були більш жорсткими, а влада проводить масові тестування населення", - зазначив Крейг Ерлам з OANDA.

Раніше цього року котирування Brent наблизилися до рекордного максимуму 147 доларів за барель на тлі побоювань щодо пропозиції, яка виникла на тлі російсько-українського конфлікту. З того часу ціни впали на страхах рецесії. За минулий період тижня ф'ючерси на Brent втратили понад 6%.

У середу котирування опинилися під тиском на тлі значного збільшення комерційних запасів нафти у США. На тижні 29 жовтня - 4 листопада вони виросли на 3,9 млн. барелів, до максимуму з липня 2021 року.

Остаточні підсумки проміжних виборів до конгресу США ще не підведені, і тому на ринку поки що стежать за даними інфляції в Штатах, які вийдуть пізніше в четвер. Опитані Reuters економісти вважають, що інфляція у США у жовтні сповільнилася як у місячному, так і у річному вираженні.

Якщо інфляція все ж таки знизилася, тоді Федеральна резервна система (ФРС) США може уповільнити темпи підвищення відсоткових ставок, що, ймовірно, підштовхне зростання економіки та попиту на нафту.
 

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