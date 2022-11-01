Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта падає 31 жовтня через обмеження Китаю щодо COVID та слабких даних про виробничу діяльність

 

Ціни на нафту впали в понеділок після виходу слабших, ніж очікувалося, даних про виробничу активність у Китаї, а також побоювання, що розширення обмежень на COVID-19 скоротить попит.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 63 центи, або 0,7%, до 95,14 долара за барель до 04:20 за Гринвічем після зниження на 1,2% у п'ятницю.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалася на рівні 87,43 долара за барель, знизившись на 47 центів, або 0,5% після падіння на 1,3% у п'ятницю.

«Скорочення даних індексу менеджерів із закупівель (PMI) посилює сум нафтових ринків після Китайського конгресу. Неважко провести пряму лінію від слабкіших PMI до політики Китаю з нульового COVID», - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер. SPI Asset Management.

«Поки COVID-нуль залишається укоріненим, він продовжуватиме заважати нафтовим бикам».

Як показав офіційний огляд, приведений у понеділок, заводська активність у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, несподівано впала у жовтні, що було викликано ослабленням світового попиту та суворими обмеженнями на виробництво через COVID-19.

Китайські міста подвоюють політику Пекіна щодо боротьби з COVID-19 у міру розширення спалахів, послаблюючи колишні надії на відновлення попиту.

Суворі обмеження COVID-19 у Китаї послабили економічну та ділову активність, скоротивши попит на нафту. Імпорт сирої нафти до Китаю за перші три квартали року впав на 4,3% порівняно з тим же періодом роком раніше - перше річне зниження за цей період як мінімум з 2014 року - оскільки різкі обмеження Пекіна у зв'язку з COVID-19 негативно вплинули на обсяги споживання палива.

Додатковий ризик для попиту на нафту походить від Європи, сказав аналітик CMC Markets Леон Лі, оскільки континент "ймовірно, вступить у рецесію цієї зими".

Згідно з опитуванням S&P Global, єврозона, ймовірно, вступає в рецесію, оскільки в жовтні її ділова активність падає найшвидшим майже за два роки, оскільки зростання вартості життя змушує споживачів виявляти обережність і підриває попит.

Політики Європейського центрального банку також підтримують плани подальшого підвищення відсоткових ставок, навіть якщо це підштовхне блок до рецесії та викличе політичне невдоволення.

Тим часом деякі з найбільших виробників нафти в США в п'ятницю повідомили, що зростання продуктивності та обсягів видобутку в Пермському басейні - найбільшому сланцевому родовищі країни - сповільнюється.

Попередження пролунали саме тоді, коли експорт нафти зі США виріс до рекордного рівня минулого тижня, що частково спричинило зростання цін на WTI на 3,4%. Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,4% минулого тижня, зафіксувавши друге тижневе зростання поспіль.

У прогнозі, який буде опублікований у понеділок, очікується, що Організація країн-експортерів нафти дотримуватиметься думки щодо зростання попиту на нафту протягом наступного десятиліття, незважаючи на збільшення використання відновлюваних джерел енергії та електромобілів, повідомили два джерела в ОПЕК.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0000
  0,5686
 1,55
EUR
 1
 36,0000
  0,7386
 2,01

Курс обміну валют на вчора, 09:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,14 0,36 39,8773  0,06 0,15
EUR 38,1900  0,03 0,09 39,4233  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 02:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес