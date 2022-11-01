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Нафта падає 31 жовтня через обмеження Китаю щодо COVID та слабких даних про виробничу діяльність
08:40 31.10.2022 |
Ціни на нафту впали в понеділок після виходу слабших, ніж очікувалося, даних про виробничу активність у Китаї, а також побоювання, що розширення обмежень на COVID-19 скоротить попит.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 63 центи, або 0,7%, до 95,14 долара за барель до 04:20 за Гринвічем після зниження на 1,2% у п'ятницю.
Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалася на рівні 87,43 долара за барель, знизившись на 47 центів, або 0,5% після падіння на 1,3% у п'ятницю.
«Скорочення даних індексу менеджерів із закупівель (PMI) посилює сум нафтових ринків після Китайського конгресу. Неважко провести пряму лінію від слабкіших PMI до політики Китаю з нульового COVID», - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер. SPI Asset Management.
«Поки COVID-нуль залишається укоріненим, він продовжуватиме заважати нафтовим бикам».
Як показав офіційний огляд, приведений у понеділок, заводська активність у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, несподівано впала у жовтні, що було викликано ослабленням світового попиту та суворими обмеженнями на виробництво через COVID-19.
Китайські міста подвоюють політику Пекіна щодо боротьби з COVID-19 у міру розширення спалахів, послаблюючи колишні надії на відновлення попиту.
Суворі обмеження COVID-19 у Китаї послабили економічну та ділову активність, скоротивши попит на нафту. Імпорт сирої нафти до Китаю за перші три квартали року впав на 4,3% порівняно з тим же періодом роком раніше - перше річне зниження за цей період як мінімум з 2014 року - оскільки різкі обмеження Пекіна у зв'язку з COVID-19 негативно вплинули на обсяги споживання палива.
Додатковий ризик для попиту на нафту походить від Європи, сказав аналітик CMC Markets Леон Лі, оскільки континент "ймовірно, вступить у рецесію цієї зими".
Згідно з опитуванням S&P Global, єврозона, ймовірно, вступає в рецесію, оскільки в жовтні її ділова активність падає найшвидшим майже за два роки, оскільки зростання вартості життя змушує споживачів виявляти обережність і підриває попит.
Політики Європейського центрального банку також підтримують плани подальшого підвищення відсоткових ставок, навіть якщо це підштовхне блок до рецесії та викличе політичне невдоволення.
Тим часом деякі з найбільших виробників нафти в США в п'ятницю повідомили, що зростання продуктивності та обсягів видобутку в Пермському басейні - найбільшому сланцевому родовищі країни - сповільнюється.
Попередження пролунали саме тоді, коли експорт нафти зі США виріс до рекордного рівня минулого тижня, що частково спричинило зростання цін на WTI на 3,4%. Ціна на нафту марки Brent зросла на 2,4% минулого тижня, зафіксувавши друге тижневе зростання поспіль.
У прогнозі, який буде опублікований у понеділок, очікується, що Організація країн-експортерів нафти дотримуватиметься думки щодо зростання попиту на нафту протягом наступного десятиліття, незважаючи на збільшення використання відновлюваних джерел енергії та електромобілів, повідомили два джерела в ОПЕК.
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