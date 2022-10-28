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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає 28 жовтня, оскільки Китай розширює обмеження COVID-19

 

Ціни на нафту впали в п'ятницю після того, як Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, розширив свої обмеження на COVID-19, але чорне золото готується зрости за підсумками тижня на побоюваннях щодо поставок напередодні припинення імпорту з Росії до Європи.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 78 центів, або 0,8%, до 96,18 долара за барель о 03:50 за Грінвічем після зростання на 1,3% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 1 долар, або 1,1%, до 88,08 долара за барель.

Проте обидва еталонні нафтові контракти продемонстрували тижневе зростання: Brent зросте більш ніж на 2%, а WTI - більш ніж на 3%.

Зниження в п'ятницю відбулося після того, як китайські міста в четвер подвоїли зусилля по боротьбі з COVID-19, запечатавши будівлі, заблокувавши райони і кинувши мільйони людей у ​​тяжке становище в боротьбі за те, щоб зупинити спалахи, що розширюються.

Китай повідомив про 1506 нових випадків зараження COVID-19 27 жовтня, повідомила у п'ятницю Національна комісія охорони здоров'я, порівняно з 1264 новими випадками вдень раніше.

Міжнародний валютний фонд очікує, що зростання Китаю сповільниться до 3,2% цього року, що на 1,2 пункту нижче за квітневий прогноз після зростання на 8,1% у 2021 році.

«Ринок нафти виграв від слабшого долара і надії на сильне відновлення економіки Китаю, але тепер акцент зміщується на ризики рецесії, які знижують прогнози попиту на сиру нафту на частину року, що залишилася», - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

Проте, аналітики кажуть, що сильне відновлення валового внутрішнього продукту США у третьому кварталі, про яке повідомлялося в четвер, наголосило на стійкості найбільшої у світі економіки та споживача нафти.

«З погляду ринку нафти, незважаючи на високі відсоткові ставки, це безпосередньо впливає на ваш прогноз попиту», - сказав Баден Мур, голова відділу досліджень сировинних товарів у Національному банку Австралії.

Він сказав, що волатильність на ринку, ймовірно, буде підвищувальною, враховуючи, що світові запаси низькі, європейські санкції щодо російської нафти мають набути чинності в грудні, а попит з боку Китаю зростає.

Зростаюча премія за нафту марки Brent порівняно з нафтою WTI підживлюється ознаками зростання обсягів нафтопереробки в Китаї, нестачею нафти в Європі напередодні російського нафтового ембарго і скороченням поставок з боку Організації країн-експортерів нафти та її союзників.

«Ринок, як і раніше, побоюється наближення термінів закупівель російської нафти в Європі до того, як 5 грудня набудуть чинності санкції», - зазначають аналітики ANZ Research.
За матеріалами: investing.com
 

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