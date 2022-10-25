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АНАЛІТИКА

Нафта зростає 25 жовтня на тлі ослаблення долара США, хоча побоювання щодо попиту зберігаються

 

Ціни на нафту зросли у вівторок, оскільки долар США знизився по відношенню до основних валют, але зростання було обмежене побоюваннями щодо уповільнення зростання світового попиту на пальне на тлі ведмежих економічних даних із ключових країн-імпортерів нафти, таких як Китай.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 27 центів до $93,53 за барель до 04:15 за Грінвічем після падіння на 0,3% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate з постачанням у грудні зросли на 36 центів до $84,94 за барель після попереднього зниження на 0,6%.

Індекс долара США знизився на початку торгів, що зробило номіновану в доларах нафту менш дорогою для власників інших валют та сприяло зростанню цін.

Однак ознаки невизначеної економічної активності у США та Китаї, двох найбільших у світі споживачах нафти, обмежили зростання.

"Внутрішньоденна ціна коливається убік, ф'ючерси на Brent і WTI з четверга застрягли у відносно вузькому коридорі", - сказав Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Харі додав, що фундаментальні показники попиту та пропозиції залишаються здебільшого стабільними, внаслідок чого економічні настрої залишаються у центрі уваги ринку нафти.

«Більшість негативних прогнозів щодо попиту вже відіграли, тому будь-який подальший знижувальний тиск може бути повільним», - сказала вона.

У жовтні ділова активність у США скоротилася четвертий місяць поспіль, оскільки виробники та сервісні компанії заявили у щомісячному опитуванні менеджерів із закупівель S&P Global, опублікованому у понеділок, що клієнтський попит падає.

Це ослаблення може вказувати на те, що підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США для боротьби з інфляцією працює, і може переконати його уповільнити політику підвищення ставок, що є позитивним сигналом для попиту на пальне.

Також у понеділок урядові дані показали, що імпорт сирої нафти до Китаю у вересні був на 2% нижчим, ніж роком раніше, продовжуючи тенденцію зниження імпорту, водночас повідомляючи про уповільнення роздрібних продажів.

Очікується, що запаси сирої нафти в США також збільшаться цього тижня, що може обмежити зростання цін. Аналітики, опитані агентством Reuters, підрахували, що запаси сирої нафти зросли загалом на 200 000 барелів за тиждень до 21 жовтня.

За оцінками аналітиків, запаси бензину скоротилися приблизно на 1,2 млн. барелів, а запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо і пічне паливо, минулого тижня мали скоротитися на 1,1 млн. барелів.
За матеріалами: investing.com
 

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