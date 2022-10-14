Нафта росте 14 жовтня на тлі слабкого долара та низьких запасів дизельного палива в США

Ціни на нафту відіграли колишні втрати і трохи зросли на азіатських торгах у п'ятницю, чому сприяло ослаблення долара США та скорочення запасів дизельного палива, тоді як Саудівська Аравія та Вашингтон продовжували конфліктувати через плани ОПЕК+ щодо скорочення виробництва.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 29 центів, або 0,3%, до 94,86 долара за барель до 02:42 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 31 цент, або 0,35%, до 89,42 долара за барель.

Проте обидва контракти за тиждень знизилися приблизно на 3% після двох тижнів зростання на тлі побоювань щодо рецесії.

"Послаблення долара США і сильне відновлення ризикованих активів призвели до зростання цін на нафту, і імпульс відновлення може продовжитися на сьогоднішній азіатській сесії", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets, оскільки слабший долар зазвичай робить товари, номіновані в доларах, такі як нафту, дешевше для власників інших валют

"Скорочення видобутку ОПЕК+ продовжуватиме підтримувати ціни на нафту, поряд з можливим відновленням попиту в Китаї в четвертому кварталі, якщо Пекін послабить обмеження COVID", - додав Тен.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, бореться з відскоком COVID-19 після тижневого свята Національного дня на початку цього місяця і перед важливим з'їздом Комуністичної партії, на якому президент Сі Цзіньпін, як очікується, продовжить своє лідерство. Число інфікованих у країні невелике за світовими стандартами, але країна дотримується політики нульового поширення COVID.

Тимчасом, Саудівська Аравія та Сполучені Штати продовжували сперечатися через рішення Організації країн-експортерів нафти та її союзників, відомої як ОПЕК+, минулого тижня скоротити видобуток нафти. Саудівська Аравія, де-факто лідер ОПЕК, відкинула критику з боку Вашингтона як «не засновану на фактах» і прохання США відкласти скорочення на місяць мало б негативні економічні наслідки.

Білий дім заявив, що представив саудівцям аналіз, який показав, що скорочення можуть завдати шкоди світовій економіці, і заявив, що саудівці чинили тиск на інших членів ОПЕК під час голосування. Очікується, що офіційні особи обох країн незабаром продовжать переговори.

Ціни на нафту також були підтримані різким скороченням запасів дистилятів, викликаним очікуваним зростанням попиту на мазут у міру наближення зими.

За даними Управління енергетичної інформації США у четвер, запаси дистилятів, включаючи дизельне паливо та мазут, скоротилися на 4,9 млн барелів до 106,1 млн барелів, найнижчого рівня з травня, порівняно з очікуваним падінням на 2 млн барелів.

Це сталося на тлі значного, ніж очікувалося збільшення запасів сирої нафти в США, а також зростання запасів бензину. Запаси сирої нафти зросли на 9,9 млн. барелів за тиждень до 7 жовтня до 439,1 млн. барелів, додало EIA, що набагато більше, ніж очікувалося аналітиками в опитуванні Reuters про зростання на 1,8 млн. барелів.

"Ринок проігнорував збільшення запасів сирої нафти в США на 10 млн барелів минулого тижня і зосередився на зниженні запасів дистилятів на 4,9 млн барелів напередодні попиту на тепло", - йдеться в п'ятничній нотатці ANZ Research, додаючи, що такі події, як скорочення видобутку нафти ОПЕК+ а російські нафтові санкції «створюють ідеальне тло для волатильних цін».