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Ціни на нафту падають 12 жовтня через зростання долара, у центрі уваги дані щодо інфляції в США
08:20 12.10.2022 |
Ціни на нафту знижуються третю сесію поспіль у середу, оскільки долар набирає обертів, а інвестори готуються до даних щодо інфляції в США, тоді як ризики глобальної рецесії та посилення обмежень COVID-19 у Китаї викликали побоювання з приводу попиту на пальне.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 46 центів, або 0,5%, до 93,83 долара за барель на 04:10 за Грінвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 88,81 долара за барель, знизившись на 54 центи, або 0,6%.
Обидва орієнтири впали на 2% на попередній сесії.
Долар виріс до нового 24-річного максимуму щодо ієни в середу на побоюваннях щодо інфляції та темпів підвищення ставок у США. Більш сильний долар робить номіновані в доларах товари дорожчими для власників інших валют і, як правило, чинить тиск на нафту та інші ризиковані активи.
«Незважаючи на те, що фундаментальні показники передбачають зростання цін на нафту та досить сильне скорочення видобутку в рамках підтримки ОПЕК, будь-який збій у ризикованих активах може продовжувати негативно позначатися на цінах на нафту доти, доки в ризикових активах не сформується деяка подоба дна» , - Заявив Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management. Примітка.
"Таким чином, високий індекс споживчих цін і навіть пригнічений сезон доходів у США можуть негативно вплинути на ринки нафти", - додав Іннес.
Звіт про споживчі ціни в США буде опубліковано у четвер.
Міжнародний валютний фонд у вівторок знизив свій прогноз зростання світової економіки на 2023 рік та попередив про збільшення ризику глобальної рецесії.
Але МВФ також закликав центральні банки продовжувати боротьбу з інфляцією, навіть незважаючи на те, що інвестори побоюються, що політики можуть спровокувати різкий економічний спад, надто швидко та надто високо піднявши вартість запозичень.
На ринок нафти також тисне жорсткість обмежень на COVID-19 в Китаї, другому за величиною споживачеві нафти у світі.
Великі китайські міста, включаючи Шанхай і Шеньчжень, посилили тестування на COVID-19 і посилили обмеження після того, як кількість заражень досягла найвищого рівня з серпня.
"Китайська влада вказує, що ніяких послаблень у їхній політиці щодо COVID-19 не буде, що ще більше погіршить ситуацію з попитом", - зазначають аналітики ANZ Research.
Щодо пропозиції, запаси сирої нафти в США, за оцінками, зросли на 1,8 млн барелів за тиждень до 7 жовтня після падіння за попередні два тижні, як показало попереднє опитування Reuters у вівторок.
Дані про запаси цього тижня були затримані на день через вихідний день у понеділок. Галузеві дані Американського інституту нафти будуть опубліковані о 16.30. EDT (20:30 за Грінвічем) у середу, тоді як Управління енергетичної інформації США опублікує свої дані об 11:00 за східним поясним часом (15:00 за Грінвічем) у четвер.
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