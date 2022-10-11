Фінансові новини
- |
- 11.10.22
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта падає 11 жовтня через страх рецесії та побоювань Китаю з приводу COVID
12:31 11.10.2022 |
Нафта впала більш ніж на 1% у вівторок, збільшивши втрати майже на 2% на попередній сесії, оскільки побоювання рецесії та спалах випадків COVID-19 у Китаї викликали стурбованість щодо світового попиту.
Президент Світового банку Девід Малпас і керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили в понеділок про зростання глобального рецесії і заявили, що інфляція залишається постійною проблемою.
Нафта марки Brent подешевшала на 1,41 долара, або 1,5%, до 94,78 долара за барель на 08:20 за Грінвічем. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,54 долара, або на 1,7%, до 89,58 долара.
«Зараз на ринках зростає песимізм, - сказав Крейг Ерлам із брокерської компанії OANDA.
Нафта різко впала через економічні побоювання після зростання раніше 2022 року, коли Brent наблизилася до свого рекордного максимуму в 147 доларів, оскільки вторгнення Росії в Україну посилило побоювання з приводу постачання.
"Попередження за попередженнями випускаються, коли йдеться про глобальне економічне зростання", - сказав аналітик Avatrade Наїм Аслам.
Крім цих побоювань, існують побоювання щодо подальшого падіння попиту в Китаї. Влада посилила тестування на коронавірус у Шанхаї та інших великих містах, оскільки кількість випадків зараження COVID-19 знову зростає.
Нафта також опинилася під тиском сильного долара, який досяг багаторічних максимумів на тлі побоювань щодо підвищення процентних ставок та ескалації війни в Україні.
Сильний долар робить нафту дорожчою для покупців з іншими валютами і зазвичай знижує апетит до ризику.
Проте втрати були обмежені стислим ринком і прийнятим минулого тижня рішенням Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, включаючи Росію, відомих як ОПЕК+, щодо зниження цільового рівня видобутку на 2 мільйони барелів на добу.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році - ЗМІ
|Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об'єктів
|Уранці в понеділок українська ППО знищила 56 цілей - Генштаб ЗСУ
|«Укренерго» запровадило графік аварійних відключень, просить обмежити електроспоживання ввечері
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Автогаз 11 жовтня продовжує дорожчати на АЗС
|Ракетний удар по Львову. Постраждали об'єкти енергетики, в місті зникає світло
|Росіяни атакували Ладижинську ТЕС дронами-камікадзе
|Бізнес отримав доступних кредитів на 143,57 мільярда
|Нафта падає 11 жовтня через страх рецесії та побоювань Китаю з приводу COVID
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.10.22
Бізнес
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію
|Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим за розвиток клік-хімії
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі