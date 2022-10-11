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АНАЛІТИКА

Нафта падає 11 жовтня через страх рецесії та побоювань Китаю з приводу COVID

 

Нафта впала більш ніж на 1% у вівторок, збільшивши втрати майже на 2% на попередній сесії, оскільки побоювання рецесії та спалах випадків COVID-19 у Китаї викликали стурбованість щодо світового попиту.

Президент Світового банку Девід Малпас і керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередили в понеділок про зростання глобального рецесії і заявили, що інфляція залишається постійною проблемою.

Нафта марки Brent подешевшала на 1,41 долара, або 1,5%, до 94,78 долара за барель на 08:20 за Грінвічем. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,54 долара, або на 1,7%, до 89,58 долара.

«Зараз на ринках зростає песимізм, - сказав Крейг Ерлам із брокерської компанії OANDA.

Нафта різко впала через економічні побоювання після зростання раніше 2022 року, коли Brent наблизилася до свого рекордного максимуму в 147 доларів, оскільки вторгнення Росії в Україну посилило побоювання з приводу постачання.

"Попередження за попередженнями випускаються, коли йдеться про глобальне економічне зростання", - сказав аналітик Avatrade Наїм Аслам.

Крім цих побоювань, існують побоювання щодо подальшого падіння попиту в Китаї. Влада посилила тестування на коронавірус у Шанхаї та інших великих містах, оскільки кількість випадків зараження COVID-19 знову зростає.

Нафта також опинилася під тиском сильного долара, який досяг багаторічних максимумів на тлі побоювань щодо підвищення процентних ставок та ескалації війни в Україні.

Сильний долар робить нафту дорожчою для покупців з іншими валютами і зазвичай знижує апетит до ризику.

Проте втрати були обмежені стислим ринком і прийнятим минулого тижня рішенням Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, включаючи Росію, відомих як ОПЕК+, щодо зниження цільового рівня видобутку на 2 мільйони барелів на добу.
За матеріалами: investing.com
 

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