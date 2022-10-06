Нафта продовжує зростати 6 жовтня після того, як ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток нафти

Ціни на нафту зростають четверту сесію, при цьому Brent досягла тритижневого максимуму після того, як ОПЕК+ погодилася ще більше скоротити світові постачання сирої нафти, скоротивши видобуток приблизно на 2 мільйони барелів на день, що є найбільшим скороченням з 2020 року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні зросли на 22 центи, або 0,2%, до 93,59 долара за барель до 02:34 за Грінвічем після зростання на 1,7% на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у листопаді зросли на 22 центи, або 0,3%, до 87,98 долара за барель після зростання на 1,4% у вівторок.

Угода між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзниками, включаючи Росію, групою, відомою як ОПЕК+, передує ембарго Європейського союзу на російську нафту і призведе до скорочення поставок на і так обмеженому ринку, що призведе до зростання інфляції.

Враховуючи, що видобуток у деяких країнах ОПЕК+ нижчий за цільові рівні, фактичне скорочення буде меншим, ніж скорочення на 2 млн барелів на добу, погоджене на зустрічі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман заявив, що реальне скорочення поставок становитиме приблизно від 1 до 1,1 млн барелів на добу, і вони були спричинені зростанням процентних ставок на Заході та ослабленням світової економіки.

Адміністрація президента США Джо Байдена розкритикувала угоду як «недалекоглядну». Білий дім заявив, що президент Джо Байден продовжуватиме оцінювати, чи слід вивільнити додаткові стратегічні запаси нафти для зниження цін.

Білий дім заявив, що проведе консультації з Конгресом про додаткові шляхи послаблення контролю ОПЕК та її союзників над цінами на енергоносії, явно посилаючись на законодавство, яке може піддати членів групи антимонопольним позовам.

"Остаточний вплив на ринок залежатиме від тривалості дії угоди, оскільки ОПЕК+ вирішила продовжити дію своєї Декларації про співпрацю до кінця 2023 року", - зазначають аналітики Citi, додаючи, що скорочення поставок утримуватиме глобальні запаси на низькому рівні протягом більш тривалого часу. . посилити ринки у 2023 році.

Очікується, що більше половини скорочення поставок на 1 млн барелів на добу припаде на найбільшого у світі експортера Саудівської Аравії, вважають аналітики RBC Capital.

Окремо у середу віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що Росія може скоротити видобуток нафти у спробі компенсувати наслідки цінових обмежень, запроваджених Заходом у зв'язку із діями Москви в Україні.

Зниження запасів нафти у США минулого тижня також підтримало ціни. Запаси сирої нафти скоротилися на 1,4 млн. барелів за тиждень, що закінчився 30 вересня, до 429,2 млн. барелів, повідомило Управління енергетичної інформації.