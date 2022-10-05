ОПЕК+ погодилася різко скоротити видобуток нафти, незважаючи на тиск США

ОПЕК+ домовилася про найбільш значне скорочення видобутку нафти з часів пандемії COVID 2020 року на зустрічі у Відні в середу, обмежуючи пропозицію на і так напруженому ринку, незважаючи на тиск з боку Сполучених Штатів та інших країн з вимогою збільшити видобуток.

Скорочення може стимулювати відновлення цін на нафту, які впали приблизно до 90 доларів зі 120 доларів три місяці тому через побоювання глобального економічного спаду, підвищення відсоткових ставок у США та зміцнення долара.

Сполучені Штати наполягали на тому, щоб ОПЕК не продовжувала скорочення, стверджуючи, що фундаментальні фактори не підтримують їх, сказало джерело, знайоме з цим питанням.

Джерела повідомили, що залишається незрозумілим, чи можуть скорочення включати додаткові добровільні скорочення з боку таких членів як Саудівська Аравія, чи можуть вони включати існуюче недовиробництво групи.

Видобуток ОПЕК+ у серпні скоротився приблизно на 3,6 млн барелів на добу.

"Підвищення цін на нафту, якщо воно буде викликане значним скороченням видобутку, ймовірно, викличе роздратування у адміністрації Байдена напередодні проміжних виборів у США", - зазначають аналітики Citi.

«Можуть бути подальші політичні реакції з боку США, у тому числі додаткові випуски стратегічних запасів, а також деякі знаки підстановки, включаючи подальше сприяння законопроекту NOPEC», - сказав Citi, маючи на увазі антимонопольний законопроект США проти ОПЕК.

JPMorgan також заявив, що очікує, що Вашингтон вживе контрзаходів, випустивши більше запасів нафти.

ЦІНИ НА НАФТУ ПІДНИМАЮТЬСЯ

Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти та інші виробники, включаючи Росію, заявили, що прагнуть запобігти волатильності, а не орієнтуватися на конкретну ціну на нафту.

Еталонна нафта марки Brent зросла до 93 доларів за барель у середу після зростання у вівторок.

Захід звинуватив Росію у перетворенні енергії на зброю, створивши кризу в Європі, яка може призвести до нормування газу та електроенергії цієї зими.

Одна з причин, через яку Вашингтон хоче зниження цін на нафту, полягає в тому, щоб позбавити Москву доходів від продажу нафти, тоді як Саудівська Аравія не засудила дії Москви.

Відносини між королівством та адміністрацією Байдена, який цього року побував у Ер-Ріяді, були натягнутими, але не змогли заручитися твердими зобов'язаннями щодо співробітництва в галузі енергетики.

«Рішення має технічний, а не політичний характер», - заявив журналістам перед зустріччю міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів Сухаїл аль-Мазруї.

«Ми не використовуватимемо його як політичну організацію», - сказав він, додавши, що побоювання щодо глобальної рецесії стануть однією з ключових тем.