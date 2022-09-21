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Ціни на нафту зростають 21 вересня через проблеми з постачанням
08:18 21.09.2022 |
Ціни на нафту зросли в середу через побоювання з приводу постачання, але очікування чергового агресивного підвищення процентної ставки в США обмежили зростання на тлі побоювань інвесторів, що це може призвести до рецесії та зниження попиту на пальне.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 11 центів, або 0,1%, до 90,73 долара за барель до 04:15 за Гринвічем після падіння на 1,38 долара напередодні.
Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $83,99 за барель, що на 5 центів вище, або на 0,1%. Термін дії жовтневого контракту на постачання закінчився у вівторок на 1,28 долара, тоді як активніший листопадовий контракт втратив 1,42 долара.
"Биччим фактором завжди є проблема недостатньої пропозиції, викликана санкціями проти Росії", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets. "Ядерна угода Ірану зіткнулася з перешкодами, які найближчим часом не принесуть додаткових поставок".
Сполучені Штати заявили, що не очікують на прорив у відродженні іранської ядерної угоди 2015 року на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня, що знижує перспективи повернення іранських барелів на міжнародний ринок.
Групі виробників ОПЕК+ - Організації країн-експортерів нафти та її асоційованим організаціям, включаючи Росію, - нині не вистачає рекордних 3,58 млн. барелів на день, що становить близько 3,5% світового попиту.
Але ціни на нафту залишалися під тиском через подальше зростання прибутковості облігацій США, що призвело до подальшого зростання долара напередодні рішення ФРС щодо процентної ставки, додав Тен.
Очікується, що ФРС підвищить ставки на 75 базисних пунктів втретє поспіль пізніше у середу, прагнучи приборкати інфляцію.
Інші центральні банки, зокрема Банк Англії, також проведуть зустріч цього тижня.
"За відсутності будь-яких серйозних свіжих подій на фундаментальному фронті нафта за умовчанням перебуває під впливом похмурих настроїв на ширших фінансових ринках", - сказав Вандана Харі, засновник Vanda Insights у Сінгапурі.
Долар вагався близько піку за два десятиліття по відношенню до кошика валют у середу, що зробило нафту дорожчою для власників інших валют.
Тим часом запаси нафти і палива в США зросли приблизно на 1 мільйон барелів за тиждень, що закінчився 16 вересня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок.
Згідно з розширеним опитуванням Reuters, запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня приблизно на 2,2 мільйона барелів за тиждень до 16 вересня.
Глава саудівського державного нафтового гіганта Aramco попередив у вівторок, що вільні потужності з видобутку нафти у світі можуть швидко вичерпатися, коли світова економіка відновиться.
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