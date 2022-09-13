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Дизельним двигунам придумали порятунок
13:23 13.09.2022 |
Американська компанія Remora розробила нову технологію, яка позиціонується порятунком для дизельних вантажівок.
Важкі дизельні комерційні автомобілі завжди були важливим елементом у логістиці, але їхні викиди є доволі суттєвими для навколишнього середовища. Тим не менш, електрифікувати вантажівки доволі складно, враховуючи виклики з дальністю та вантажопідйомністю.
Компанія Remora, штаб-квартира якої знаходиться в Мічигані (США), розробила дуже цікавий пристрій, який називають порятунком дизельних вантажівок. Пристрій, який ще кілька років тому здавався очевидним і малоймовірним, вловлює викиди вуглекислого газу з вихлопних труб вантажівок.
Система, розроблена Remora, дозволяє вловлювати та зберігати вуглекислий газ, який виділяється з вихлопної системи вантажівок, для подальшого продажу як побічний продукт іншим галузям промисловості. Таким чином вуглекислий газ повторно використовується і, найголовніше, викиди не потрапляють в атмосферу.
Компанія вже почала будівництво перших пристроїв для початку етапу тестування в парках вантажівок у США.
Одна з головних переваг цього пристрою полягає в тому, що його можна встановити на існуючі й трохи модернізовані дизельні вантажівки. Він кріпиться до вихлипних труб і вловлює принаймні 80% викидів вуглецю.
Великі автопарки зможуть суттєво скоротити викиди вуглекислого газу і таким чином виконувати корпоративні зобов'язання щодо клімату простим, швидким і недорогим способом.
Іншим визначальним фактором нової технології Remora є те, що вловлений вуглекислий газ можна продавати різним галузям промисловості, наприклад виробникам бетону. Важливо відзначити, що CO2 має багато застосувань. Багато продуктів, які ми споживаємо щодня, потребують вуглекислого газу для їхнього виробництва.
Вихлипні гази пропускаються через абсорбент, який має мікроскопічні пори потрібного розміру для захоплення молекул вуглекислого газу. Азот і кисень, а також інші гази можуть проходити через ці пори і виходити в атмосферу. Це можна грубо описати як фільтр, який затримує CO2 у вихлипному потоці.
Як тільки абсорбент повністю насичується вуглекислим газом, він нагрівається, пори відкриваються і виділяють вуглекислий газ. Таким чином, виходить чистий потік вуглекислого газу, який може зберігатися на борту вантажівки до моменту її розвантаження. Процес, який, за словами компанії, можна здійснити приблизно за 15 хвилин.
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