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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту 12 вересня падають на тлі обмежень Китаю через COVID та можливе підвищення ставок

 

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки перспективи глобального попиту на паливо були затьмарені обмеженнями COVID-19 у Китаї та потенціалом подальшого підвищення процентних ставок у США та Європі.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,28 долара, або 1,4%, до 91,56 долара за барель на 03:30 за Гринвічем після зростання на 4,1% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 1,34 долара до 85,45 долара за барель, або на 1,5% після зростання на 3,9% на попередній сесії.

Минулого тижня ціни практично не змінилися, оскільки прибуток від номінального скорочення поставок Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, включаючи Росію, відому як ОПЕК+, був нівельований блокуваннями, що продовжуються, в Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти.

Попит на нафту в Китаї може скоротитися вперше за два десятиліття цього року, оскільки політика Пекіна щодо боротьби з COVID-19 змушує людей залишатися вдома під час свят та знижує споживання палива.

«Присутність зустрічних вітрів, що зберігається, через відновлення обмежень на віруси в Китаї і подальше стримування світової економічної активності все ще може викликати деякі побоювання з приводу більш стійкого зростання», - сказав Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG.

"Здається, що загальні негативні моменти переважують позитивні", - сказав Йіп, додавши, що в полі зору може бути позначка 85 доларів за нафту марки Brent.

Тим часом, Європейський центральний банк і Федеральна резервна система готові ще більше підвищити відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, що може підвищити вартість долара США стосовно інших валют і зробити номіновану в доларах нафту дорожчою для інвесторів.

"Побоювання з боку попиту були пов'язані з впливом підвищення процентних ставок на боротьбу з інфляцією та політикою Китаю щодо боротьби з COVID-19", - написав у записці аналітик Австралійського банку Співдружності Вівек Дхар.

Проте світові ціни на нафту можуть відновитися до кінця року - очікується, що пропозиція ще більше скоротиться, коли 5 грудня набуде чинності ембарго Європейського Союзу на російську нафту.

«Велика сімка» встановить верхню межу цін на російську нафту, щоб обмежити прибуткові доходи Росії від експорту нафти після її вторгнення в Україну в лютому, і планує вжити заходів, щоб нафта, як і раніше, могла надходити в країни, що розвиваються.
За матеріалами: investing.com
 

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