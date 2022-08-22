Ціни на нафту в Азії падають на тлі зростання поставок із США та Бразилії

Ціни на нафту на фізичному ринку в Азії знижуються внаслідок збільшення постачання з таких далеких країн, як США та Бразилія, які становлять серйозну конкуренцію близькосхідним виробникам, повідомило агентство Рейтер.

Покупці в Північній Кореї, Індії та Китаї в серпні придбали значні обсяги американської нафти, понад 20 млн. барелів, з постачанням переважно в листопаді. Про це повідомляють трейдери, які брали участь у цих операціях. Крім того, ними було придбано декілька нафти з Північного моря та Бразилії.

Зміна патернів споживання нафти ще більше ускладнює ситуацію на світовому ринку нафти, тоді як постачання російської нафти до Китаю та Індії зросло після початку спецоперації в Україні. Водночас темпи експорту нафти зі США досягли рекордного рівня, зокрема завдяки реалізації нафти зі стратегічних запасів. Європа ж, як очікується, посилить обмеження, введені щодо споживання російських енергоносіїв.

Ф'ючерси на нафту WTI торгуються із суттєвим дисконтом до цінового маркера Oman/Dubai.

Ф'ючерси на нафту Brent у серпні досягли багатомісячного мінімуму, оскільки трейдери оцінювали перспективи пропозиції до кінця року. Падіння котирувань також зумовлювалося посиленням побоювань щодо ймовірного уповільнення темпів світової економіки. Можливість повернення на світовий ринок іранської нафти негативно позначалася на цінах.