Фінансові новини
- |
- 22.08.22
- |
- 21:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту в Азії падають на тлі зростання поставок із США та Бразилії
13:39 22.08.2022 |
Ціни на нафту на фізичному ринку в Азії знижуються внаслідок збільшення постачання з таких далеких країн, як США та Бразилія, які становлять серйозну конкуренцію близькосхідним виробникам, повідомило агентство Рейтер.
Покупці в Північній Кореї, Індії та Китаї в серпні придбали значні обсяги американської нафти, понад 20 млн. барелів, з постачанням переважно в листопаді. Про це повідомляють трейдери, які брали участь у цих операціях. Крім того, ними було придбано декілька нафти з Північного моря та Бразилії.
Зміна патернів споживання нафти ще більше ускладнює ситуацію на світовому ринку нафти, тоді як постачання російської нафти до Китаю та Індії зросло після початку спецоперації в Україні. Водночас темпи експорту нафти зі США досягли рекордного рівня, зокрема завдяки реалізації нафти зі стратегічних запасів. Європа ж, як очікується, посилить обмеження, введені щодо споживання російських енергоносіїв.
Ф'ючерси на нафту WTI торгуються із суттєвим дисконтом до цінового маркера Oman/Dubai.
Ф'ючерси на нафту Brent у серпні досягли багатомісячного мінімуму, оскільки трейдери оцінювали перспективи пропозиції до кінця року. Падіння котирувань також зумовлювалося посиленням побоювань щодо ймовірного уповільнення темпів світової економіки. Можливість повернення на світовий ринок іранської нафти негативно позначалася на цінах.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний
|Замах на Дугіна: Хто і навіщо хотів вбити «ідеолога рашизму»
|В Україні оновили сигнали повітряної тривоги
|Умовою дозволу на відрядження за кордон є внесення 200 тис. грн до Ощадбанку - глава Мінцифри
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Усе по 10%: скільки коштуватиме Україні радикальна податкова реформа
|Кількість нових боргів українців за час війни зменшилася вдвічі – Опендатабот
|Ціни на нафту 22 серпня перейшли до слабкого зростання, Brent - $97 за барель
|Ринок сільгоспземлі в Україні демонструє стабільну кількість транзакцій за зростання вдвічі площі проданих ділянок
|Ціни на газ у Європі вперше з березня перевищили 3000 доларів за тисячу кубометрів
|Ціни на нафту в Азії падають на тлі зростання поставок із США та Бразилії
Бізнес
|SpaceX отримала ліцензію на запуск секретних військових супутників за допомогою ракети Falcon Heavy
|Nissan відновив програму кредитування автомобілів в Україні
|Космічні сили США залучили робоособак до патрулювання мису Канаверал
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників