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Нафтокомпанії рф істотно скоротили 2024 року запуск нових свердловин

 

Нафтокомпанії рф скоротили запуск нових свердловин у січні-листопаді 2024 року на 12,3% до рівня попереднього року, і на 1,2% зменшили експлуатаційне буріння, повідомляє газета «Комерсант».

Причинами суттєвого падіння обсягів введення нових свердловин і зниження експлуатаційного буріння в рф могли стати зростання собівартості буріння, обмеження видобутку нафти в рамках пакту ОПЕК+ і скорочення цін на сировину, пише газета.

Найбільше падіння запуску нових свердловин показала «татнєфть» - в 1,7 раза, «лукойл» ввів на 21,9% менше свердловин, ніж роком раніше, «роснєфть» показала скорочення на 10,4%, «газпромнєфть» - на 3,6%, написала газета з посиланням на дані джерел, знайомих зі статистикою.
За матеріалами: EnKorr
 

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