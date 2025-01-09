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АНАЛІТИКА

В Україні планують вдосконалити механізм функціонування індустріальних парків

15:59 09.01.2025 |

Право

 

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який усуває надмірні регуляторні бар'єри та покращує нормативне регулювання діяльності індустріальних парків.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Як наголошується у пояснювальній записці до документу, його прийняття дозволить розкрити потенціал індустріальних парків як дієвого механізму розвитку вітчизняної промисловості та подолання поточної економічної кризи в Україні, зумовленої широкомасштабним вторгненням РФ, а також сприятиме залученню прямих зовнішніх і внутрішніх інвестицій в українську економіку.

Законопроєкт, зокрема, пропонує чітко розмежувати функції суб'єктів індустріальних парків, врегулювати питання розміщення в межах індустріального парку інших об'єктів, відмінних від промислових, впровадити нові підстави для розширення меж індустріального парку та прибрати обмеження щодо його максимальної площі.

Також пропонується врегулювати питання щодо переходу прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парка від його ініціатора до іншої особи і удосконалити процедуру включення/виключення індустріальних парків з реєстру.
 

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