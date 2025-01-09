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АНАЛІТИКА

Нафта перейшла до помірного зростання, Brent торгується на рівні $76,36 за барель

 

Ціни на нафту почали помірно зростати вдень у четвер.

Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:17 EET підвищилися на $0,2 (0,26%), до $76,36 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до зазначеного часу на $0,15 (0,2%), до $73,47 за барель.

Напередодні Brent подешевшала на 1,2%, WTI - на 1,3%, тоді як днем раніше обидві марки досягали максимумів із середини жовтня.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 959 тис. барелів, повідомило в середу міністерство енергетики країни. Експерти очікували зниження запасів нафти на 2 млн барелів.

Товарні запаси бензину зросли на 6,33 млн барелів, дистилятів - збільшилися на 6,07 млн барелів. Аналітики прогнозували збільшення запасів бензину на 500 тис. барелів і підвищення запасів дистилятів на 500 тис. барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, знизилися на 2,5 млн барелів, до мінімуму з 2014 року.

Зростання котирувань стримується статданими з Китаю. Споживчі ціни (індекс CPI) в КНР у грудні зросли на 0,1% у річному вираженні, темпи підйому стали мінімальними з березня 2024 року. Ціни виробників (індекс PPI) знизилися на 2,3% у річному вираженні після падіння на 2,5% місяцем раніше.

"Прогноз дещо негативний, - сказав глава відділу аналітики нафтового ринку в Kpler Віктор Катона. - У майбутньому у нас не буде зростання глобального попиту більш ніж на мільйон барелів на добу. З урахуванням поточної ситуації у Китаї, цього не станеться. Уповільнення очевидне".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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