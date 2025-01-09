Україна готова бронювати чоловіків, які повернуться з-за кордону працювати в ОПК - Чернишов

В Україні деякі індустрії, зокрема сфера ОПК, гостро потребують фахівців, тому держава готова бронювати від військової служби тих українських чоловіків, які готові повернутися з-за кордону додому і працювати на економіку країни.

Про це розповів на зустрічі у Варшаві з українською громадою Польщі, а також згодом на пресконференції віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначив український урядовець, прогноз відпливу громадян з України з об'єктивних причин, через війну, є «катастрофічним», і українська влада визнає це як проблему.





Чернишов підкреслив, що, за різними оцінками, на сьогодні 32 млн українців перебувають в Україні, і ще 25-30 млн - поза межами країни. Він зауважив, що в цю кількість включаються українці, які емігрували за різних часів незалежності України, українська діаспора, українська меншина, а також українці, які виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми - нація 60 млн українців, і це важливий меседж для усіх. І ми маємо запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишаються за кордоном, - продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України та її майбутнього», - підкреслив міністр національної єдності.

Тому, за його словами, українська влада розпочинає відповідну роботу щодо запровадження стратегій національної єдності, національної ідентичності, множинного громадянства та інших політик, які допоможуть «повернути українську націю додому».

Як наголосив Чернишов, рішення про повернення з-за кордону українці «прийматимуть особисто, і це буде виключне рішення української громадянки чи громадянина». «Жодних примусів чи пов'язаних з цим дій не планується і не буде (з боку держави - ред.). Я це гарантую, не потрібно цим маніпулювати, нам достатньо тих маніпуляцій, які ми отримуємо з ворожої пропаганди», - наголосив Чернишов.

Віцепрем'єр додав, з іншого боку новостворене міністерство підтримуватиме тих українців, які вирішили залишитися за кордоном. При цьому він висловив сподівання, що згодом вони усе ж приймуть рішення про своє повернення додому.

Чернишов зазначив, що сьогодні в Україні деякі індустрії, зокрема сфера ОПК та інші галузі, «потребують фахівців, як повітря». Тому держава готова бронювати від військової служби тих фахівців, які готові повернутися з-за кордону додому і працювати на економіку країни.

«І саме тому ми плануємо розгорнути за кордоном центри вакансій, так звані Job Сenter, і надати доступ відповідним підприємствам, які на території перебування українців зможуть надавати послуги і заохочувати обирати той чи інший шлях в Україні. Якщо якийсь чоловік не готовий продовжувати свій шлях по військовому напрямку, то він може запропонувати себе як фахівець і професіонал, і для цього діє певний механізм, який просто треба використати», - пояснив Чернишов.

Він додав, що, безумовно, українські чоловіки мають захистити країну, але треба їх залучати також і в економіку та виробництво.

Торкаючись структури Міністерства національної єдності, віцепрем'єр-міністр повідомив, що воно планує утворити агенцію, яка своєю чергою відкриватиме департаменти у ключових країнах перебування українців для відповідної взаємодії і підтримки cпіввітчизників. Водночас Чернишов зауважив, що до компетенцій його міністерства не входитимуть політика щодо внутрішньо переміщених осіб та окупованих територій. Він зазначив, що цими темами опікуватиметься Міністерство розвитку громад та територій України.

Відповідаючи на запитання Укрінформу про плани на найближчий час, Чернишов повідомив, що у січні-лютому він планує відвідати країни, в яких перебуває найбільше українців. Крім Польщі, йдеться про Німеччину, Чехію, Велику Британію, Італію, Іспанію та інші країни. «Ми скрізь збиратимемо українські громади і відверто спілкуватимемося на зручні та незручні теми», - наголосив український урядовець.

На зустрічі з віцепрем'єром у Варшаві були представлені лідери українських громад та організацій з Варшави, Вроцлава, Познані, Кракова, Гданська та інших польських міст.