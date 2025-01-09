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АНАЛІТИКА

Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку

14:39 09.01.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила законопроект №12076 Про зміни до Закону "Про військовий обов'язок і службу". Рішення було прийняте на засіданні 9 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

За його даними, таке рішення підтримали 298 нардепів.

"Тут пройшла важлива правка: Жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням", - зазначив парламентар.

Водночас згідно з законопроектом, проходження цієї підготовки для жінок є добровільним, як і військовий облік для них.

Також у документі вказано, що з 2025 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову загальновійськову підготовку. Варто зауважити, що цей вид служби буде обов'язковим для чоловіків, придатних до служби за станом здоров'я.

Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме:

* для студентів закладів вищої освіти - у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

* для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих - у навчальних центрах Збройних Сил України.

Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку

 

Варто нагадати, що за даними Міністерства оборони, у Збройних силах України наразі служать майже 70 тисяч жінок, більшість із них є військовослужбовицями.

Також відомо, що понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання безпосередньо на передовій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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