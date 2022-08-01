Захід відклав план заборони страхування суден з російською нафтою - Financial Times

Європейські уряди послабили зусилля щодо обмеження можливостей росії торгувати нафтою. Про це пише Financial Times.

Як зазначає британська газета, Євросоюз та Великобританія ще на початку червня домовилися спільно заборонити своїм компаніям страхувати судна з російською нафтою. І якщо Брюссель вже запровадив обмеження, то Лондон, де знаходиться найбільший ринок страхування Lloyd's of London, поки що цього не зробив.

Зокрема, Великобританія раніше ввела заборону на страхування суден тільки для танкерів, які везуть російську нафту до самого королівства, цей захід почне діяти з 2023 року. Страховим компаніям дозволено надавати послуги, якщо енергоносій перевозиться до третіх країн.

Представник Lloyd's of London Патрік Девісон підтвердив, що у Великій Британії поки що немає заборони на страхування суден, які доставляють російську нафту в інші країни. Мінфін повідомив, що вивчає заходи, які можна застосувати щодо російської нафтової галузі.

ЄС, у свою чергу, запровадив повну заборону на страхування суден із російською нафтою. Діючі контракти дозволені лише на початок грудня. Але, як зазначає FT, Євросоюз зробив у своїх санкціях зі страхування суден низку винятків через побоювання щодо глобальної енергетичної безпеки. Це дозволяє європейським компаніям укладати контракти, наприклад, із «роснефтью» для транспортування нафти до країн, що не входять до ЄС.

Чиновники у Вашингтоні заявили FT, що США та Великобританія планують заборонити страхування суден. Обмеження можуть ввести до кінця року, але до цього потрібно вирішити питання щодо обмеження цін на російську нафту.

Нагадаємо, США, Великобританія, Канада раніше запровадили ембарго на російську нафту, Євросоюз погодив відкладену відмову від російського енергоносія. Крім того, країни Заходу обговорюють встановлення верхньої межі цін на російську нафту, щоб доходи росії не збільшувалися через зростання вартості сировини.

