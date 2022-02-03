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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Две крупнейших нефтяных компании США готовы резко увеличить добычу сланцевой нефти

 

Президент Джо Байден, который попросил ОПЕК+ ,быстрее нарастить добычу нефти, чтобы укротить скачущие цены на энергоносители, только что получил неожиданный подарок на своей родине: две крупнейших нефтяных компании США готовы резко увеличить добычу сланцевой нефти.

Exxon Mobil Corp. заявила во вторник, что планирует увеличить добычу на 25% в этом году в Пермском бассейне, крупнейшем нефтедобывающем регионе США. Это произошло через четыре дня после того, как Chevron Corp. объявила об увеличении собственных поставок добываемой в Пермском бассейне сланцевой нефти на 10% за счет расширения производственной базы. Такие агрессивные цели со стороны крупнейших нефтяных компаний западного мира являются верным признаком того, что сланцевая добыча в США вернулась к режиму роста после сокращений в 2020 г. и вялого 2021 г..

В условиях, когда цены на нефть приближаются к самому высокому уровню с 2014 г., а в странах развитого мира бушует инфляция, администрация Байдена приветствовала бы любые дополнительные поставки. Но возрождение внутреннего производства таит в себе и опасности. Недавняя история показала, что перепроизводство сланцевой нефти может быстро перекрыть мировой спрос. Кроме того, существует риск расстроить членов Организации стран-экспортеров нефти и союзников картеля, которые за последние восемь лет дважды обваливали рынок из-за разрушительных ценовых войн в ответ на рост сланцевой добычи в США.

Тем не менее, на данный момент глобальные поставки остаются ограниченными. ОПЕК сама по себе не может добывать больше, чтобы удовлетворить растущий спрос, поэтому необходим рост предложения в США. Об этом заявил Аарон Брэди, исполнительный директор IHS Markit. Планы Exxon и Chevron показывают, что «американские производители в состоянии решать двойные задачи в 2022 г., - сказал он. - Они смогут вернуть рекордные денежные средства инвесторам, а также увеличить объемы [добычи], чтобы удовлетворить быстро восстанавливающийся мировой спрос на нефть».

Еще до последних объявлений об увеличении добычи аналитики ожидали ее значительного роста в 2022 г.. Управление энергетической информации (EIA) заявило 11 января, что США закончат год добычей около 12,2 млн барр/сут. (б/с), что на 630 тыс. б/с, чем актуальные уровни и выше текущего производства Саудовской Аравии. И это один из самых консервативных прогнозов. Например, главный исполнительный директор ConocoPhillips Райан Ланс заявил на прошлой неделе, что в этом году добыча нефти в США может вырасти на 800 тыс. б/с.

Американские [производители сланцевых углеводородов] могут «удивить рынок ростом» роста добычи в этом году, считает аналитик Rystad Energy Артем Абрамов.

Публично торгуемые независимые компании, такие как Pioneer Natural Resources Co., EOG Resources Inc. и Diamondback Energy Inc., хорошо осознают риски слишком быстрого роста и до сих пор сообщали об увеличении предложения не более чем на 5% в этом году. Инвесторы будут внимательно следить за своими прогнозами в течение следующих нескольких недель, сообщая о доходах и раскрывая более подробную информацию о своих планах на 2022 г..

Но крупные американские компании не думают, что их планы по расширению Пермского месторождения противоречат тенденции производственной дисциплины, ставшей мантрой среди энергетических инвесторов. Это связано с тем, что большая часть их роста в США будет компенсирована естественным сокращением месторождений в других местах их глобального портфеля. Независимые операторы, напротив, не имеют таких взаимозачетов, то есть их растущее предложение поступает напрямую на рынок.

Увеличение добычи Exxon на 25% будет «ценным ростом» и превысит 460 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, добытых в Пермском бассейне в прошлом году, заявил генеральный директор Даррен Вудс. Chevron, которая в 2021 г. производила здесь в среднем 608 тыс. б/с, также указала, что ее пермские баррели являются одними из самых прибыльных в ее глобальном портфеле.

Exxon и Chevron «возобновляют амбициозные планы роста трех-четырехлетней давности, которые были отложены из-за пандемии», - сказал Абрамов из Rystad. А поскольку все больше сланцевой добычи теперь сосредоточено в меньшем количестве рук после серии слияний и поглощений за последние два года, «на Exxon и Chevron будет приходиться больше перспективного роста, чем в прошлом», - добавил Стивен Ричардсон из Evercore.

Тем не менее, хотя дополнительные баррели могут помочь сбалансировать часть растущего потребления нефти по мере того, как экономика восстанавливается после COVID-19, их может быть недостаточно для существенного снижения цен.

«В США добыча может неожиданно вырасти в этом году, но не настолько, чтобы значительно снизить цены на нефть, - сказала Элизабет Мерфи из ESAI Energy LLC. - Кроме того, у ОПЕК+ возникают проблемы с увеличением добычи и [группа не в состоянии поставлять на рынок] дополнительные баррели».
По материалам: EnKorr
 

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