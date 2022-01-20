Нефть дешевеет 20 января на данных из США

Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем на данных Американского института нефти (API) о неожиданном увеличении запасов этого сырья в США, теперь инвесторы ожидают официальных данных от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,36%, до 88,12 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 85,71 доллара.

Цены на нефть росли пятую неделю подряд. При этом накануне цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель, что стало максимальным значением с октября 2014 года.

Котировки перешли к снижению после того как API сообщил в ночь на четверг о росте запасов нефти в США за неделю по 14 января на 1,4 миллиона баррелей. Аналитики же ожидали снижения показателя на 1,367 миллиона.

Позднее в четверг аналогичные данные представит минэнерго США. Аналитики прогнозируют снижение запасов сырья за прошедшую неделю на 0,9 миллиона баррелей. Хотя после данных API рынки не уверены в том, что показатель действительно снизится.