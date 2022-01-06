Высокая зависимость Украины от импорта сжиженного газа сохраняет риски дестабилизации рынка

Припинення або скорочення постачання скрапленого газу з Казахстану в Україну призведе до дефіциту і як результат - до зростання цін. Це є наслідком високої залежності України у сфері постачання імпортного автогазу.

За підсумком 2021 р. на частку казахстанських постачальників припало близько 27% українського споживання скрапленого газу, а в останні кілька місяців цей показник досягав 33%.

«Казахстан завжди був основною альтернативою Росії й Білорусі, а сьогодні саме казахстанський канал потрапив під загрозу перекриття, що може порушити крихкий баланс українського ринку скрапленого газу», - каже аналітик «А-95» Артем Куюн.

Поки що немає достовірної інформації про найближче майбутнє експорту газу з Казахстану, та українським трейдерам слід розпочати відпрацювання з можливих сценаріїв, включаючи повне припинення відвантажень газу через збої в роботі банків або бюрократичних систем.

Ситуацію ускладнює обмежений обсяг газу, який Україна могла імпортувати з інших напрямків. Так, імпорт із РФ з жовтня 2021 р. обмежено російською владою, а білоруські виробники вичерпали потенціал збільшення виробництва.

Морські постачання газу здебільшого мали казахстанське походження, тому очевидно, що ускладниться пошук нових партій і на морі.

Збій постачання з Казахстану змусить Україну задіяти дорожчі джерела забезпечення.

«Зараз сформувався потенціал для зниження цін на газ у роздробі, але тепер трейдери займуть вичікувальну позицію, а у разі припинення або скорочення відвантажень газу з Казахстану зростання цін буде практично неминучим», - вважає А.Куюн.

Ситуація, що склалася, також несе ризики скорочення постачань газу з РФ, яка активно використовує експорт енергоресурсів для політичного тиску.

«Перехід України на ринкові рейки, що давно відбувся, виключає трагічні сценарії зростання цін, як це сталося в Казахстані. Більш дорога альтернатива додасть цінам не більше 1 грн/л, а за нестачі продукту у споживачів завжди залишиться альтернатива у вигляді бензину», - заявив А.Куюн.

Експерти Консалтингової групи «А-95» вкотре змушені наголосити на потребі зниження імпортозалежності України у паливній сфері шляхом нарощування внутрішньої переробки й імпорту ресурсу через морські порти й зміни структури споживання моторних палив.

