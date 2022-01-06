Высокая зависимость Украины от импорта сжиженного газа сохраняет риски дестабилизации рынка

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Высокая зависимость Украины от импорта сжиженного газа сохраняет риски дестабилизации рынка

14:22 06.01.2022 |

Нефть и безнин

 

Припинення або скорочення постачання скрапленого газу з Казахстану в Україну призведе до дефіциту і як результат - до зростання цін. Це є наслідком високої залежності України у сфері постачання імпортного автогазу.

За підсумком 2021 р. на частку казахстанських постачальників припало близько 27% українського споживання скрапленого газу, а в останні кілька місяців цей показник досягав 33%.

«Казахстан завжди був основною альтернативою Росії й Білорусі, а сьогодні саме казахстанський канал потрапив під загрозу перекриття, що може порушити крихкий баланс українського ринку скрапленого газу», - каже аналітик «А-95» Артем Куюн.

Поки що немає достовірної інформації про найближче майбутнє експорту газу з Казахстану, та українським трейдерам слід розпочати відпрацювання з можливих сценаріїв, включаючи повне припинення відвантажень газу через збої в роботі банків або бюрократичних систем.

Ситуацію ускладнює обмежений обсяг газу, який Україна могла імпортувати з інших напрямків. Так, імпорт із РФ з жовтня 2021 р. обмежено російською владою, а білоруські виробники вичерпали потенціал збільшення виробництва.

Морські постачання газу здебільшого мали казахстанське походження, тому очевидно, що ускладниться пошук нових партій і на морі.

Збій постачання з Казахстану змусить Україну задіяти дорожчі джерела забезпечення.

«Зараз сформувався потенціал для зниження цін на газ у роздробі, але тепер трейдери займуть вичікувальну позицію, а у разі припинення або скорочення відвантажень газу з Казахстану зростання цін буде практично неминучим», - вважає А.Куюн.

Ситуація, що склалася, також несе ризики скорочення постачань газу з РФ, яка активно використовує експорт енергоресурсів для політичного тиску.

«Перехід України на ринкові рейки, що давно відбувся, виключає трагічні сценарії зростання цін, як це сталося в Казахстані. Більш дорога альтернатива додасть цінам не більше 1 грн/л, а за нестачі продукту у споживачів завжди залишиться альтернатива у вигляді бензину», - заявив А.Куюн.

Експерти Консалтингової групи «А-95» вкотре змушені наголосити на потребі зниження імпортозалежності України у паливній сфері шляхом нарощування внутрішньої переробки й імпорту ресурсу через морські порти й зміни структури споживання моторних палив.
По материалам: open4business.com.ua
 

ПО РУБРИКАМ

22:28 На торгах 6 января гривна снова просела к доллару и евро, хотя не настолько существенно, как в четверг

18:43 Национальный банк Украины в период с 4 по 6 января продал на межбанковском валютном рынке $100 млн

18:38 Международные резервы Украины в 2021 году возросли на 6% и достигли $30,9 млрд – НБУ

18:28 Золото 6 января дешевеет на 2% на данных протокола ФРС

17:15 НБУ в декабре применил к шести финучреждениям меры воздействия

16:51 Депозитные ставки для физлиц 06.01.22

13:39 Курс доллара 6 января остается стабильным к мировым валютам

12:52 Фондовые биржи АТР 6 января закрыли торги в основном снижением в четверг

12:37 Справочный курс гривны 6 января понижен на 5,25 коп до 27,5032 грн/$1

10:36 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 05.01.22

10:31 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.01.22

10:11 Остаток средств на корсчетах банков 06.01.22

09:58 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 05.01.2022

08:21 Bitcoin рухнул на фоне событий в Казахстане. Майнеры могут начать покидать страну

07:55 Фондовые индексы США 5 января снизились на фоне опасений повышения ставки ФРС

• дальше…

22:01 Компенсации за сбитый «Боинг» МАУ: группа стран прекратила переговоры с Ираном

17:21 Катастрофа МАУ: Иран отказался от дальнейших переговоров о возмещении ущерба

13:48 Российские войска в Казахстане: Почему нам не следует ждать передышки

12:36 Мировые цены на продовольствие в 2021 году достигли максимума за 10 лет

11:25 Турция намерена обеспечить всю страну черноморским газом

10:50 В Украину из России завезли первую партию угля для Луганской ТЭС

09:16 США претендуют на звание крупнейшего экспортера СПГ в мире

08:58 ФРГ и США едины в осуждении агрессии России в отношении Украины

08:04 Государства пророссийской ОДКБ объявили, что совместно вводят войска в Казахстан

05.01 Блинкен заявил, что очень сложно добиться прогресса с РФ, когда та «приставила дуло к виску» Украины

05.01 Неудачный транзит: как события в Казахстане скажутся на ситуации в Беларуси

05.01 Президент Казахстана обратился к главам государств ОДКБ за помощью

05.01 Хаос и возможности. Кто и как использует протесты в Казахстане

05.01 Токаев заявил, что возглавил Совбез Казахстана и намерен действовать «максимально жестко»

05.01 Китай отменил все ограничения для зарубежных автопроизводителей

• дальше…

04.01 В Украине в прошлом году продали около 200 тысяч гектаров сельхозземель

29.12 Гослесагентство Украины в 2021 году высадило 240 млн деревьев

29.12 Франца Володимира фон Габсбург-Лотрингена та Аллу Наволокіну нагородили Всесвітнім Орденом

29.12 Количество вакцинированных взрослых украинцев в ближайшее время превысит 50% - премьер

21.12 «Автострада» пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

20.12 Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

17.12 Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году

16.12 Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

15.12 В Украине адаптивный карантин продлевается до 31 марта 2022 года

13.12 Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с COVID-19: деньги пойдут на вакцинацию

13.12 Украина получила от ЕИБ 50 миллионов евро на закупку COVID-вакцин

10.12 Сегодня заработал запрет на бесплатные пластиковые пакеты. Что изменится для украинцев

09.12 Киев увеличит арендную ставку на землю под жилую застройку до 12% от нормативной оценки

06.12 Бюджет Программы медгарантий в 2022г увеличен на 33,8 млрд грн – НСЗУ

06.12 Мошенники пытаются выманить номера банковских карточек и персональные данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

• дальше…

16:10 Адвокаты Порошенко обжалуют решение Печерского суда об аресте имущества пятого президента

15:56 Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Порошенко

13:48 Российские войска в Казахстане: Почему нам не следует ждать передышки

10:52 Порошенко заявляет, что вернется в Украину 17 января

08:58 ФРГ и США едины в осуждении агрессии России в отношении Украины

05.01 Блинкен заявил, что очень сложно добиться прогресса с РФ, когда та «приставила дуло к виску» Украины

04.01 «А-95» заявляет о незаконном преследовании со стороны органов прокуратуры

04.01 Журналист Цимбалюк покинул Россию из-за угрозы личной безопасности

04.01 Ахметов за год поднялся на 130 мест в рейтинге миллиардеров Bloomberg

04.01 Позитив недели. Наш новый БПЛА Gekata усилит воздушную разведку

30.12 Полевение власти, объединение оппозиции и новые политпроекты: Какими будут политические тренды в Украине в 2022 году

30.12 СНБО планирует определить первых олигархов к концу мая – Данилов

30.12 Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

30.12 На суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве: Какие международные военные учения пройдут в Украине в 2022 году

30.12 30 лет британской поддержки: Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

• дальше…

16:58 Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

13:34 Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — среди лидеров новый претендент на трон

09:32 BMW рассказала, как моментально меняет цвет кузова автомобиля — с помощью электронных чернил

09:24 NVIDIA пообещала справиться с дефицитом видеокарт во второй половине года

05.01 Mercedes-Benz Vision EQXX: 1000 км без подзарядки и бортовая электроника на нейросетях третьего поколения

05.01 К 2025 году Toyota выпустит собственную операционную систему Arene для автомобилей

05.01 Intel представила мобильные процессоры семейства Alder Lake — до 14 ядер и 5 ГГц

05.01 Китай отменил все ограничения для зарубежных автопроизводителей

05.01 Intel представила 22 процессора Alder Lake для массовых настольных ПК

04.01 5000 мА·ч, 65 Вт, 50 Мп и Snapdragon 888 за 410 долларов. Представлен Realme GT2

04.01 5000 мА·ч, экран Super AMOLED 2K 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, два раза по 50 Мп и 65 Вт за 615 долларов. Представлен флагманский Realme GT2 Pro

04.01 Toyota представила спортивный Hilux GR Sport для Европы

04.01 Бенчмарк AnTuTu назвал самые производительные смартфоны декабря 2021 года

04.01 Экспресс-тесты на коронавирус не очень надежны

04.01 Власти Китая устроят дополнительные проверки IT-компаниям, которые захотят выйти на зарубежные биржи

• дальше…

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно