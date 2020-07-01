В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад

 

Европейский Союз представил доклад Hydrogen-powered aviation: Preparing for take-off («Водородная авиация: готовясь к взлёту»).

Доклад был подготовлен консультантами из McKinsey по заказу двух европейских частно-государственных совместных предприятий Clean Sky 2 JU и Fuel Cells & Hydrogen 2 JU. В подготовке доклада принимали участие многочисленные авиационные, химические и нефтегазовые компании.

Декарбонизация является серьезным вызовом для авиации. Отрасль выбрасывает более 900 млн тонн углекислого газа (CO2) в год. При условии роста перевозок на 3-4 процента в год и повышения эффективности на 2 процента в год к 2050 году выбросы увеличатся более чем вдвое. Однако перед отраслью стоит противоположная задача. Группа действий по воздушному транспорту (ATAG) обязалась сократить выбросы CO2 на 50 процентов (по сравнению с 2005 г), а Европейский Союз поставил цель достичь углеродной нейтральности к тому же сроку.

Помимо CO2, самолеты воздействуют на климат через выбросы оксидов азота (NOx), сажи и водяного пара. «Полный» вклад авиации в глобальное потепление значительно выше, чем только выбросы CO2.

[Доля авиации в глобальном потреблении нефти составляет примерно 8%].

В докладе оценивается потенциал водорода для снижения воздействия авиации на климат.

Общий вывод доклада: водородная тяга потенциально может стать основной частью авиационных технологий будущего и в значительной степени обеспечить декарбонизацию отрасли.

В работе рассматриваются три основных типа самолетов, позволяющих значительно снизить выбросы:

1) Работающие на синтетических видах топлива (Synfuel). Их преимущество - отсутствие существенных изменений в технологиях и инфраструктуре (а недостаток - дорогое топливо).

2) Работающих на водороде с водородной турбиной.

3) Работающих на водороде с водородным топливным элементом и электрическим двигателем.

Также исследуются гибридные варианты, например, комбинация турбины и топливных элементов.

Расчёты показывают, что водородная турбина позволяет снизить климатическое воздействие на 50-75%, топливные элементы - на 75-90%. Самое скромные климатические преимущества даёт синтетическое топливо: 30-60%.

В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад

 

Для внедрения водородных технологий в авиации необходимо решить ряд технических задач. Речь идёт о повышении общей эффективности с помощью более легких баков (цель: 12 кВт*ч / кг / гравиметрический показатель 35%) и систем топливных элементов (цель: 2 кВт / кг, включая охлаждение); системе распределения жидкого водорода внутри самолета; турбинах, способных сжигать водород с низким уровнем выбросов NOx, и т.д. Эксперты отрасли прогнозируют, что соответствующие решения будут, вероятно, созданы в течение пяти - десяти лет.

Авторы приходят к выводу, что водородные технологии лучше всего подходят для пригородных (до 500 км), региональных (до 1000 км), ближне- и среднемагистральных самолётов / перелётов. К слову, 50% авиационных выбросов и 90% рейсов приходится на полёты протяженностью до 3000 километров.

Силовые установки на топливных элементах являются наиболее энергоэффективным, экологически чистым и экономичным вариантом для самых коротких дистанций - пригородных и региональных самолетов. По сравнению с обычными самолетами эксплуатационные расходы увеличиваются всего на 5-10 долларов США (примерно на 10%) на пассажира. Такие воздушные суда могут появиться на рынке через 8-15 лет.

Для ближнемагистральных самолетов лучше всего подходит гибридная силовая установка (водородная турбина и топливный элемент), увеличивающая затраты на одного пассажира на 20-30 процентов.

Следующий сегмент, самолет средней дальности, требует значительно расширенных фюзеляжей для хранения жидкого водорода и будет расходовать на 25% больше энергии, чем обычный самолёт. Затраты на пассажира увеличиваются на 30-40%.

Дальнемагистральные самолёты на водороде технически (теоретически) возможны, однако получатся слишком дорогими. Более эффективным вариантом является использование синтетического топлива. Принципиально другая конструкция самолёта (комбинация крыло-фюзеляж), вероятно, сможет изменить расклад в пользу водорода, однако такие летательные аппараты могут появиться как минимум лет через двадцать.

Технико-экономическое обоснование и экономический анализ показывают, что водород может стать важной частью будущего технологического комплекса авиации. Если самолеты, работающие на Н2, станут использоваться в сегментах, где они являются наиболее эффективным средством декарбонизации, их доля в парке воздушных судов к 2050 году может достичь 40 процентов, а после 2050 году возрасти ещё больше.

При допущении, что остальные 60 процентов самолётов будут работать на синтетическим и биологическом топливе, задача декарбонизации, то есть снижения именно углеродного следа авиации будет в значительной степени (практически полностью) решена. Вышеуказанные цели и ЕС, и ATAG будут достигнуты. Однако, как мы видели выше, климатический след отрасли намного больше, чем просто выбросы СО2. Выбросы парниковых газов в СО2 эквиваленте могут быть снижены к 2050 году на 45-50%, то есть воздействие авиации на климат останется значительным. Авторы приходят к выводу, что нулевое воздействие авиации на климат не может быть достигнуто с помощью водородной тяги, но при этом не существует (даже в проекте) какой-либо другой технологии, которая могла бы гарантировать это нулевое воздействие.

Авторы предлагают «срочно предпринять смелые шаги, чтобы начать путь к декарбонизации с помощью водорода». Сегодня отрасли [авиастроению] необходимо изменить траекторию, поскольку коммерциализация и сертификация самолетов могут занять более 10 лет, а замена значительной части парка - еще 10 лет. Для перехода на новые технологии потребуется отраслевая дорожная карта по снижению воздействия на климат, рост активности и финансирования в области исследований и инноваций (R&I), а также долгосрочные политические установки.
По материалам: ЭлектроВести
 

ПО РУБРИКАМ

30.06 Спрос на аукционах ОВГЗ упал в 3,2 раза и снижение ставок почти прекратилось

30.06 Депозитные ставки для физлиц 30.06.20

30.06 Радабанк, Индустриалбанк и Аккордбанк привлекли 260 млн грн рефинансирования НБУ на срок до 90 дней под 6%

30.06 Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах, выкуп бумаг с погашением в 2021 и 2022гг

30.06 Совет НБУ безосновательно и в нарушение закона отказался рассмотреть кандидатуру Чурия на должность замглавы НБУ – Нацбанк

30.06 Доллар 30 июня дорожает к мировым валютам на неопределенности вокруг коронавируса

30.06 Еще один суд заблокировал назначение Сергея Наумова главой Ощадбанка

30.06 Справочный курс гривны 30 июня вырос на 2,88 коп до 26,6649 грн/$1

30.06 Биржи АТР 30 июня закрылись в плюсе на ослаблении опасений за экономику Китая

30.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.06.20

30.06 Остаток средств на корсчетах банков 30.06.20

30.06 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.06.2020

30.06 Директором Всемирного банка по Украине, Молдове и Беларуси стал региональный директор ВБ про странам ЕС

30.06 Конституционный суд: по Украине - главным калибром

30.06 Цена золота 30 июня остается в плюсе на сохраняющихся рисках вокруг COVID-19

• дальше…

30.06 ЕС откроет границы для отдельных категорий украинцев

30.06 Правящая коалиция Молдавии теряет депутатов

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

30.06 Fitch сохранило прогноз падения мирового ВВП на уровне 4,6% в 2020 г

30.06 ЕС готовит ответ на санкции США против «Северного потока - 2»

30.06 «Роллинг Стоунз» пригрозили Трампу судом за использование их песен на митингах

30.06 Демократы США призывают прояснить возможный «сговор» РФ с талибами

30.06 В Сенате США хотят законодательно помешать Трампу вывести войска из ФРГ

30.06 Иран выдал санкцию на арест президента США Дональда Трампа за убийство генерала Сулеймани

30.06 Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

30.06 Боевики совершили нападение на фондовую биржу в Пакистане

30.06 Венгерская компания MOL объявила о присоединении к «Турецкому потоку»

30.06 ЕС достиг соглашения об открытии границ - запустили процедуру принятия решения

30.06 ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода

26.06 Следствие ФРГ обнаружило второго участника убийства Хангошвили

• дальше…

30.06 Власти Киева отложили отмену бесплатного проезда для льготников из других городов

25.06 Первую в Украине бетонную дорогу сдадут в эксплуатацию до конца года - Криклий

25.06 Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

25.06 Минздрав намерен интегрировать eHealth с приложением «Дия»

24.06 В Киеве разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

24.06 По проекту решения ЕС границы останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля

24.06 Ученые исследовали в каких областях Украины почва больше всего подходит для органического земледелия

23.06 В Государственный кадастр внесли данные о 44 миллионах гектаров земельных участков

22.06 Киеву нужна муниципальная полиция, – Кличко

22.06 Turkish Airlines с июля возобновит полеты в Украину

22.06 Ryanair и Swiss возобновили полеты в Киев после трехмесячного перерыва

19.06 Кабмин убрал из постановления об общеукраинском карантине запреты для общепита, ТРЦ, гостиниц и учреждений культуры

19.06 Накопительная пенсионная система, которую предлагают Украине, рухнула в Восточной Европе – Рева

19.06 Почти 92% громад не имеют технической документации на «свои» лесополосы

19.06 В Украине разработали модели управления лесополосами

• дальше…

30.06 Совет НБУ безосновательно и в нарушение закона отказался рассмотреть кандидатуру Чурия на должность замглавы НБУ – Нацбанк

30.06 Мальчик-позитив. Как Банковая меняет пиар-стратегию Зеленского

30.06 Турчинов возглавит штаб «Евросолидарности»

30.06 Доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, за месяц сократилась с 47% до 38% - опрос КМИС

30.06 Конституционный суд: по Украине - главным калибром

30.06 Новые «Корнеты» на Донбассе. Чего ждать от российских учений «Кавказ-2020»

30.06 Кропачев подтвердил на полиграфе: Герус договаривался с ним о схемах Коломойского на Центрэнерго

30.06 Гнилой парад и пропускной ад. Можно ли сбежать из ОРДЛО-мышеловки

26.06 Ермак против Трофимова и Сытник против всех. Зачем публично утопили губернатора Кировоградщины

26.06 36,7% украинцев в конце апреля позитивно оценивали деятельность Зеленского за год президентства, 27,6% негативно

26.06 В НАБУ отреагировали на закрытие Венедиктовой дела Бахматюка

26.06 Взятка экс-главе Кировоградской ОГА: Почему из-за задержания Балоня следует нервничать Зеленскому

26.06 Офис генпрокурора закрыл одно из дел Бахматюка по решению суда

25.06 Суд ЕС отклонил апелляцию российского банка ВТБ по санкциям

25.06 «Баба да». Почему темники Банковой не научат «слуг народа» врать про «корабельные сосны»

• дальше…

30.06 Обновленный Volkswagen Arteon: два типа кузова, R-версия и инновации в салоне

30.06 Sony сменит название и проведёт реструктуризацию

30.06 Индия запретила использовать TikTok и другие китайские приложения

30.06 Корейские учёные научились добывать атомы золота из электронного мусора

30.06 Microsoft закрывает все классические магазины в связи с переходом на онлайн-торговлю

30.06 В ЕС изучают перспективы водородной авиации - доклад

30.06 США требуют от Европы отказаться от китайских технологий досмотра багажа

26.06 Раскрыта внешность нового Kia Carnival — теперь это кросс-вэн

26.06 У Японии будет свой 5G

26.06 Космический туризм близко: Virgin Galactic провела второй тестовый полет корабля VSS Unity

26.06 Новый Opel Mokka отличился эффектной внешностью и тремя типами двигателей

25.06 У Крейга Райта диагностировали аутизм. Этим он объяснил противоречивые показания

25.06 Первый в мире смартфон с суперстабилизацией выходит на мировой рынок. Это Vivo X50 Pro

25.06 Полиция установила причастных к сливу данных миллионов пользователей Telegram в даркнет

25.06 Google будет автоматически удалять пользовательские данные

• дальше…

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно