Дизтопливный рынок не сдал своих позиций в прошлом году. Коммерческое потребление ДТ, наоборот, наметило вектор на сохранение и даже увеличение поставок. Как следствие, Украина приросла новыми игроками, стало ясно, что работающая труба лучше, чем законсервированная, и мы снова расширили географию поставок.

По данным консалтинговой компании UPECO, в прошлом году баланс украинского дизельного топлива увеличился на 7,1%, до 5,86 млн т. Увеличение происходило как за счет импортного ресурса, так и благодаря украинской переработке на Кременчугском НПЗ и Шебелинском ГПЗ. Отметим, что в 2016 году настал тот период, когда топливо украинских производителей стало соответствовать стандартам качества импортных аналогов.

Как и в случае с производством бензина, выпуском дизельного топлива порадовали отечественные переработчики. Благодаря импорту дополнительных объемов нефти из Казахстана и газового конденсата из Ирана производство дизтоплива на Кременчугском НПЗ выросло на 12,7%, до 582 тыс.т. Стоит отметить, что в марте 2016 года завод полностью перешел на производство дизельного топлива стандарта Евро‑5 (сера до 10 ppm).

Шебелинский ГПЗ также нарастил производство ДТ - ​на 7,5%, с 108,7 тыс. до 116,8 тыс.т. Отметим, что для дозагрузки своих мощностей ГПЗ привлекал дополнительное объемы казахстанского сырья. В целом 2016 год стал знаковым для переработки «Укргаздобычи». Вместе с изменением качества бензинов модернизация коснулась производства ДТ. Благодаря модернизации установки гидроочистки с осени завод стал производить дизтопливо стандарта Евро‑5.

Таким образом, благодаря дополнительным объемам и проведенной модернизации производство дизельного топлива в Украине увеличилось на 11,8%, с 625 тыс. т до почти 700 тыс.т. Однако в разрезе поставщиков ресурса на украинский рынок отечественные заводы занимают скромные 12% (в балансе 10% - ​Кременчугский НПЗ и 2% - ​Шебелинский ГПЗ).

Остальные 88% объемов приходятся на импорт, поставки которого выросли на 7,1%, с 4,82 млн т до более чем 5,16 млн т. Украинский рынок ДТ, как, впрочем, и все остальные топливные сегменты, по-прежнему остается премиальным для экспортеров, что подтверждает количество предложений. За указанный период в Украину импортировалось дизельное топливо с двух десятков НПЗ, находящихся в Беларуси, России, Литве, Греции, Израиле, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Туркменистане и даже Индии. В целом в 2016 году за счет отечественной переработки и возросшего импорта украинский рынок дизельного топлива показал увеличение с 5,45 млн т до 5,86 млн т.

На фоне стагнирующей розницы, которая третий год не может оправиться от экономических потрясений 2014-2015 годов, основное потребление ДТ в Украине приходится на промышленность и сельское хозяйство. Именно аграрный сектор на сегодняшний день является основной движущей силой болеющей отечественной экономики.

Также не стоит забывать, что из-за продолжающихся боевых действий на востоке в число основных потребителей ДТ вышла армия.

Спектры поставок

В 2016 году из-за изменений на рынке, которые связаны в первую очередь с появлением российского трубного ресурса, структура поставок ДТ по видам транспортировки немного изменилась.

Если в 2015 году в Украину в железнодорожных цистернах поставлялось около 86,5% ДТ, то в 2016-м объем ж/д отгрузок уменьшился до 76%. В свою очередь импорт дизтоплива по нефтепродуктопроводу достиг 13,7%, на танкерные объемы стабильно приходится около 10%, остальные 0,4% - ​это автомобильный импорт. Отметим, что в 2016 году не было оформлено ни одной тонны дизтоплива, привезенного по реке, хотя ранее некоторые украинские игроки активно тестировали указанный вид поставок.

В прошлом году в Украину импортировался преимущественно ресурс, соответствующий качеству Евро‑5.

Дизельные фавориты

Как и в 2015 году, основными поставщиками дизельного топлива в Украину стали Беларусь и Россия. В сумме на указанные страны пришлось 76% импортных поставок. В сравнении с 2015 годом Беларусь увеличила отгрузки дизельного топлива на украинский рынок на 26%, с 2,16 млн т до около 2,73 млн т. Прежде всего это связано с перебоями в импорте дизтоплива из России в первом полугодии.

Который год бесспорным лидером рынка по «запитке» ресурсом является Мозырский НПЗ, на дизтопливо которого приходится около 66% отгрузок из Беларуси, доля Новополоцкого НПЗ («Нафтан») приблизилась к 34%. К слову, в сравнении с 2015 годом отгрузки из Новополоцка увеличились более чем в три раза, с 220 тыс. т до почти 700 тыс.т. Если ранее на украинском рынке «нафтановское» топливо составляло около 10% всех белорусских объемов, то в связи с сокращением прокачек российской нефти в Беларусь Новополоцкий завод подстраховал Мозырь в экспорте на премиальный украинский рынок. Таким образом, на сегодняшний день в украинском дизельном балансе белорусы занимают 48%.

Труба качает

Несомненно, главным событием года стало возобновление прокачек по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранса», которые были прекращены в 2014 году. До военных событий 2014-го по трубе на украинский рынок заходил российский дешевый ресурс Евро‑3 (350 ppm). Трубопровод питал регионы Центральной и частично Западной Украины, а также был главным альтернативным каналом для белорусского дизтоплива.

В 2016 году после смены собственника участка трубы в Украину наладились отгрузки уже более качественного ДТ Евро‑5 с заводов «Роснефти». Напомним, в марте 2016 года «Транснефть» продала пакет акций «Юго-Запад транснефтепродукта», куда входит «ПрикарпатЗападтранс», швейцарской International Trading Partners AG, которую связывают с компаниями Proton Energy и структурами, близкими к Виктору Медведчуку. В итоге появление конкурентного по цене российского дизельного топлива Евро‑5 позволило России вернуть часть рынка, потерянного после турбулентных поставок конца 2015 года.

Напомним, на протяжении 2015 года российские производители за счет более низких цен стали теснить белорусских с украинского рынка. Однако из-за запрета на экспорт топлива в Украину с октября 2015-го поставки дизеля из РФ фактически прекратились. Впрочем, трейдеры нашли путь для обхода российских запретов и с конца года стали поставлять топливо в Украину через соседнюю Беларусь. Там российский ресурс становился топливом дизельным экспортным (ТДЭ) с новым паспортом. В первой половине 2016 года в адрес отечественных игроков было отгружено более 85 тыс. т ТДЭ. Около 80% поставок приходится на первое полугодие 2016 года, когда еще не осуществлялись прокачки трубного ДТ.

В свою очередь железнодорожные поставки непосредственно от российских НПЗ начались только в марте 2016 года, когда Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ смягчила требования к экспорту ДТ в Украину. После одобрения ФСТЭК на рынке появился дизель Волгоградского НПЗ «Лукойла», а также Орского НПЗ («Орскнефтеоргсинтез»), который доставлялся отечественным контрагентам по железной дороге.

Уже с июня стали осуществляться стабильные поставки дизельного топлива стандарта Евро‑5 по нефтепродуктопроводу «ПрикарпатЗападтранса». За счет логистики, более дешевой, чем отгрузки в ж/д цистернах, «труба» стала привлекательнее для трейдеров, особенно для тех, которые активно участвуют в тендерах госструктур.

С учетом вытесненного технологического дизельного топлива Евро‑3 (около 46 тыс. т; вопрос, кто слил остальное, остается открытым) в 2016 году трубопроводный импорт ДТ в Украину достиг 706 тыс.т. За указанный период на «трубе» сформировался пул компаний (около 10), которые стали постоянными покупателями российского дизельного топлива, а среднемесячные поставки ресурса «Роснефтью» выросли до 150 тыс. т в месяц.

Таким образом, если на рынке не будет форс-мажоров, то в 2017 году более дешевое дизельное топливо из РФ продолжит отвоевывать рынок. «Трубы» станет больше за счет снижения белорусских и литовских объемов. Orlen уже теряет украинский рынок. В 2016 году в структуре импорта сократилась доля ДТ из Литвы (Мажейкяйский НПЗ) и Польши (Плоцкий НПЗ). Объемы дизтоплива с заводов Orlen уменьшились на 12,5%, до 658 тыс.т. В первую очередь снижение произошло из-за сокращения экспорта Плоцким НПЗ. В январе-декабре поставки из Польши сократилась более чем на 60%, до 108,5 тыс.т. В то время как Мажейкяйский НПЗ увеличил отгрузки в Украину почти на 19%, с 463 тыс. до 550 тыс.т. Так Литва стала третьей в списке стран, поставляющих ДТ на украинский рынок. О прибалтах в Украине принято вспоминать лишь зимой, когда есть опасность купить несезонную марку ДТ.

Приобщились к лидерам

В прошлом году увеличение показали объемы Греции. В 2016-м импорт ДТ из Эллады вырос на 6,3%, до 293 тыс.т. Внимания заслуживает следующий факт, обойденный собственной переработкой: украинский рынок потреблял дизельное топливо Евро‑5 всех четырех греческих НПЗ - ​трех заводов, принадлежащих корпорации Hellenic Petroleum (Элефсинского, Thessaloniki и Aspropyrgos), а также Коринфского НПЗ нефтяной компании Motor Oil Hellas. Главными покупателями греческого ресурса выступили структуры WOG.

В отличие от греческих, на 27%, до 95 тыс. т, упали объемы импорта израильского дизтоплива с НПЗ Хайфы (входит в Bazan Group, подробнее о предприятии читайте в следующем номере НефтеРынка). Впрочем, по морю поступали не только нефтепродукты средиземноморских стран, но и российское ДТ. Так, в Николаев, Херсон и Южный танкерами импортировалось около 18 тыс. т дизтоплива из РФ. Кроме того, в Украину вернулось и болгарское топливо «Лукойла» с завода в Бургасе.

Внес поправки в морской импорт «Приват», структуры которого переключились на поставку сырья, а не готовых продуктов. Напомним, в 2015 году в адрес «приватовских» компаний зашло около 74 тыс. т российского танкерного дизтоплива. Но в 2016-м группа компаний импортировала ДТ только в декабре, когда на одесскую перевалку доставили порядка 15 тыс. т болгарского ресурса производства Lukoil Neftoсhim Burgas.

В 2016 году отечественный рынок продолжал диверсифицироваться, главным образом за счет моря. Например, в начале июня в Украину начался импорт индийского дизельного топлива производства Джамнагарского НПЗ, принадлежащего Reliance Industries Ltd. Того самого, который сегодня является крупнейшим в мире (проектная мощность - ​около 62 млн т/г.).

В Украину индийское топливо поставлялось через турецкие перевалки, где происходила перегрузка крупнотоннажных танкеров, приходящих из Джамнагара, в более мелкие, способные слиться в отечественных портах. Объемы поставок экзотического дизтоплива в январе-декабре составили около 44,6 тыс.т. Импортировали ресурс Reliance Industries Ltd три компании: «Элемент Нафта», «Альянс Энерго Трейд» и «Оранж Оил».

Помимо этого, в том же месяце по Волго-Донскому каналу в Украину был возобновлен маршрут следования ДТ Евро‑5 из Туркменистана производства Туркменбашинского НПЗ. Напомним, первые поставки туркменского дизтоплива в Украину семь лет назад делали структуры Emex Мурата Сеитнепесова, в которых трудился будущий совладелец активов «Роснефти» в Украине Нисан Моисеев.

Таким образом, с учетом болгарских отгрузок, фрагментарных российских, туркменских и других по морю в Украину зашло около 521,6 тыс. т, что на 17,8% меньше, чем в 2015 году. На Израиль и Грецию приходится почти 74,5% объемов ДТ, приходившего в танкерах.

Отметим, что интерес к более дорогим морским поставкам возникает из-за перебоев с импортом. Так было в 2015 году, когда после запрета на присутствие российского топлива на рынке трейдеры ринулись искать свободные объемы, так случилось и в 2016 году из-за возникающих перебоев с ДТ из Беларуси. Кроме того, не стоит забывать и о сезонности морских поставок.

Протоптанная колея

Добавим, что в Украину осуществлялись поставки дизтоплива из других стран. Вот уже третий год стабильным, на уровне 50-60 тыс. т, остается импорт ДТ из Венгрии (Дунайский НПЗ компании MOL). Продолжают падать объемы у Румынии. В прошлом году в Украину импортировали всего около 21 тыс. т с НПЗ Petrotel Lukoil (в 2015 году румынский импорт был на уровне 45 тыс. т). Покупателем товара выступила «АМИК Украина», которая переключилась на покупку ресурса у «Лукойла» через его иностранные активы.

Как и в прошлом году, лидерами дизельного импорта остаются старые игроки рынка. При сопоставлении объемов следует учитывать тот факт, что белорусский ресурс в адрес большинства компаний импортирует «БНК-Украина», которая перевалила через границу около 1,39 млн т, или почти 27% всех импортных объемов.

Аналогично ситуации с бензинами главными получателями белорусского дизеля от БНК выступили «Концерн Галнафтогаз» и «Континиум» (совместно около 720 тыс. т). Но указанные структуры проводили самостоятельное оформление значительных объемов. В целом главные игроки бензинового рынка продолжают оставаться и крупнейшими импортерами дизельного топлива. В первой половине 2016 года в адрес ОККО и WOG было поставлено около 1,7 млн т импортного ДТ.

Помимо двух вышеназванных сетей в пятерке лидеров постоянно находится Западная нефтегазовая компания, поставки которой в отчетном периоде сократились на 16%, до 280 тыс.т. Уверенный рост наблюдался у группы компаний «Элемент». Ее структуры оформили около 217,6 тыс. т дизельного топлива и совершили первую поставку ДТ из Индии.

Продолжала прирастать объемами тройка «Альянсов». Так, «Альянс Ойл Украина» нарастил объемы почти в три раза, увеличив свою долю на рынке почти до 200 тыс.т. Со 114 тыс. т до 186 тыс. т выросли объемы «Альянс Энерго Трейда». Стоит добавить, что с 2016 года компания активно осваивала танкерные поставки. В сравнении с прошлым годом в два раза, более чем до 130 тыс. т, увеличил поставки на украинский рынок «Альянс Ойл Трейдинг». Отметим, что это один из немногих крупных импортеров, который привозил в Украину только белорусский ресурс.

Самостоятельные поставки увеличил SOCAR. Структуры азербайджанской компании оформили 136 тыс. т топлива, что на 7% больше, чем в 2015 году. Несмотря на тот факт, что SOCAR является давальцем нефти на НПЗ в Греции, украинская «дочка» импортировала в Украину дизель из Беларуси, Болгарии, Польши и Литвы.

Кроме того, в десятке импортеров сохранила место «Параллель», которая сумела переформатировать свою деятельность с уклоном на опт. Правда, в прошлом году компания сократила импорт на четверть, с 214 тыс. до 146 тыс.т.

За 2016 год количество импортеров дизельного ресурса ужалось со 150 до почти 140. Некоторые трейдеры укрупнялись, основывали новые компании, а некоторые, наоборот, вовсе уходили с рынка, но таких было немного. Главной «потерей» года стало прекращение операционной деятельности компанией «Интергал» (ее связывают с народным депутатом Владимиром Зубиком), которая в 2015 году привезла в Украину около 165 тыс. т ДТ. В начале весны 2016-го собственники приняли решение перенаправить инвестиции на другие направления (в первую очередь в строительную сферу - ​в «Интергал-Буд») и закрыли топливный проект. Получив «вольную», менеджеры компании нашли пристанище в еще недавно конкурирующих трейдерских структурах.

К слову, с появлением трубного ресурса на рынке появились новые импортеры, такие как «Анви трейд», «Е. Коннект», «Премиум Ойл». В перечисленных компаниях были замечены преимущественно старожилы рынка.

Также среди импортеров следует выделить и конечных потребителей дизтоплива. В 2016 году самостоятельные закупки стал производить агропромхолдинг «Астарта», который через ряд своих компаний самостоятельно оформил около 13 тыс. т белорусского и российского ДТ. В ушедшем году импорт продолжали агрохолдинги «Нибулон», «Райз», а также промышленники, например Ferrexpo и ArcelorMittal. В целом, как и в 2015 году, основная масса импортеров увеличила поставки, другие же демонстрировали стабильную динамику на уровне 2015 года.

Таким образом, в 2016 году на рынке дизельного топлива наблюдалось несколько тенденций: увеличение поставок отечественными и импортными производителями, возобновление стабильных поставок ДТ за счет работы нефтепродуктопровода, появление новых стран-поставщиков.

Не вызывает сомнений, что в наступившем году будет еще интереснее наблюдать за развитием и наполнением рынка, поскольку при бесперебойных поставках дизельного топлива из России конкуренция за потребителя вырастет. Кроме того, отечественные переработчики также обещают «не пасти задних». Конечно, в крупном фокусе продолжит оставаться розница и действия ретейлеров, направленные на увеличение продаж.

Иван Кудинов, Александр Сиренко