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Дионисий Галикарнасский
Протесты в Болгарии длятся двенадцатый день
08:02 21.07.2020 |
В столице Болгарии Софии и других городах страны в понедельник, 20 июля, вновь прошли акции протеста против экономической политики правительства. У здания болгарского парламента собралось несколько тысяч демонстрантов, требующих отставки кабинета под руководством премьер-министра Бойко Борисова.
Протестующие в Софии вышли на акцию под девизом "Оккупация Народного собрания. Пошли все вон!", сообщается на сайте Национального болгарского радио. К требованиям демонстрантов относится и отставка главного прокурора Болгарии Ивана Гешева. Полиция демонстрировала усиленное присутствие у места проведения акции.
Акции протеста в Болгарии длятся уже двенадцатый день. Демонстранты обвиняют правящую национально-консервативную коалицию в коррупции, связях с олигархами и "действиях мафиозного характера". На 21 июля в парламенте намечено голосование по вотуму недоверия правительству. Следующие парламентские выборы должны состояться весной 2021 года.
Отставка трех министров не удовлетворила протестующих
Ранее, 15 июля, правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) отреагировала на демонстрации, решив отправить в отставку глав трех министерств, в том числе министров финансов, экономики и внутренних дел. Эти действия не смягчили настроения протестующих.
Демонстрантов поддерживает оппозиционная социалистическая партия, а также президент Румен Радев. Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации Радева, который критиковал правительство Борисова. На допрос были вызваны советник президента по вопросам безопасности Илия Милушев и уполномоченный по борьбе с коррупцией Пламен Узунов.
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