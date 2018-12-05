Цена палладия превысила стоимость золота впервые за 16 лет

Цены на палладий в ходе торгов в среду превышали котировки золота, чего не наблюдалось уже 16 лет.

В ходе сессии палладий на спотовом рынке стоил рекордные $1236,48 за тройскую унцию. Золото, тем временем, торгуется на уровне $1235,37 за унцию.

Палладий подорожал на четверть за последние четыре месяца на опасениях дефицита этого драгметалла, который используется в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов. Массовый отказ потребителей от автомобилей с дизельными двигателями в пользу бензиновых машин способствует увеличению использования палладия в производстве.

"Поставки палладия очень ограничены, - говорит консультант Metal Focus Ltd. Чираг Шет. - Вместе с тем сближение цен вызвано как сильными показателями палладия, так и слабой динамикой золота".

"Люди сражаются за каждую доступную унцию металла", - добавил глава отдела торговых операций с металлами в BMO Capital Markets Тай Вонг.