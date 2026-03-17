Уряд планує впровадити швидкий механізм розв’язання споживчих спорів поза судом

Кабінет Міністрів України схвалив пакет законопроєктів щодо впровадження системи позасудового вирішення споживчих спорів (ПВС), що передбачає створення механізму швидкого врегулювання конфліктів між споживачами та бізнесом без звернення до суду, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення імплементує Директиву ЄС 2013/11/ЄС у межах виконання зобов'язань України за угодою про асоціацію.

"Нова система дозволить споживачам швидше та дешевше вирішувати спори, зокрема транскордонні. Бізнес своєю чергою отримує можливість задовольнити скаргу або висловити заперечення без втручання державних органів контролю та судового розгляду, що сприятиме економії часу, коштів і збереженню ділової репутації", - пояснили у Мінекономіки.

Запропонована система містить положення про створення спеціальних органів ПВС на базі юридичних осіб, бізнес-асоціацій та громадських об'єднань споживачів, де незалежні експерти будуть розглядати скарги та надаватимуть рішення або рекомендації.

Законопроєкт також передбачає зміни до Цивільного кодексу щодо зупинення строку позовної давності на час процедури ПВС. При цьому сторони зберігають право звернутися до суду, якщо рішення органу позасудового розгляду їх не задовольнить. Підприємства будуть зобов'язані інформувати клієнтів про можливість звернення до таких органів у разі виникнення спору.

Координацію системи здійснюватиме Держпродспоживслужба як контактний пункт, а нагляд за діяльністю органів ПВС забезпечуватимуть відповідні органи державної влади.

Нові правила набудуть чинності після ухвалення законів Верховною Радою, підписання президентом та офіційної публікації.