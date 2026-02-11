Фінансові новини
Парламент ухвалив законопроєкт, що передбачає відстрочку для військових 18–24 років.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає відстрочку для військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на рік і вже звільнені зі служби.
Що відомо?
Рішення підтримали 243 нардепи.
У парламенті зазначили, що законопроєкт встановлює, що військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану проходили річну службу за контрактом і були звільнені за визначеними законами підставами, не підлягають автоматичному призову протягом 12 місяців після звільнення.
Водночас вони можуть бути призвані на службу лише за власною згодою.
"Таким чином, Закон створює певний "пільговий період" для молодих контрактників після завершення річного контракту, водночас зберігаючи можливість їх добровільного залучення до служби", - йдеться в повідомленні.
Закон набирає чинності з дня, наступного за його опублікування.
