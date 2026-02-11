Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент ухвалив законопроєкт, що передбачає відстрочку для військових 18–24 років.

13:50 11.02.2026 |

Право, Україна

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що надає відстрочку для військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на рік і вже звільнені зі служби.


Що відомо?

Рішення підтримали 243 нардепи.

У парламенті зазначили, що законопроєкт встановлює, що військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану проходили річну службу за контрактом і були звільнені за визначеними законами підставами, не підлягають автоматичному призову протягом 12 місяців після звільнення.

Водночас вони можуть бути призвані на службу лише за власною згодою.

"Таким чином, Закон створює певний "пільговий період" для молодих контрактників після завершення річного контракту, водночас зберігаючи можливість їх добровільного залучення до служби", - йдеться в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за його опублікування. 
За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0318
  0,0586
 0,14
EUR
 1
 51,2078
  0,0439
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7932  0,00 0,01 43,3407  0,00 0,01
EUR 50,9664  0,10 0,20 51,6493  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0100  0,08 0,19 43,0400  0,08 0,19
EUR 51,0141  0,33 0,65 51,0325  0,34 0,66

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес