Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гетманцев: Незабаром уряд внесе проєкт Трудового кодексу до Верховної Ради

11:11 09.12.2025 |

Право

Текст проєкту нового Трудового кодексу внесуть у парламент після "остаточних консультацій", заявив голова податкового комітету Ради

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев анонсував подання до парламенту урядового проєкту нового Трудового кодексу "незабаром". Про це він повідомив у Telegram.

За словами нардепа, новий Трудовий кодекс має прийти на заміну чинному, який діє ще з радянських часів, і "осучаснити правове регулювання трудових відносин в державі на ринкових засадах, з дебюрократизацією, мінімальним втручанням держави, але і з реальним, а не номінальним захистом прав працівників".

"Текст ТК розроблений Кабміном, буде внесений незабаром, після остаточних консультацій, до ВР", - заявив політик.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0700
  0,0133
 0,03
EUR
 1
 49,0242
  0,0281
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1500  0,02 0,05 42,1800  0,02 0,05
EUR 49,0795  0,01 0,02 49,1015  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес