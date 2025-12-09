Фінансові новини
09.12.25
- 11:56
- RSS
- мапа сайту
Гетманцев: Незабаром уряд внесе проєкт Трудового кодексу до Верховної Ради
11:11 09.12.2025 |
Текст проєкту нового Трудового кодексу внесуть у парламент після "остаточних консультацій", заявив голова податкового комітету Ради
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев анонсував подання до парламенту урядового проєкту нового Трудового кодексу "незабаром". Про це він повідомив у Telegram.
За словами нардепа, новий Трудовий кодекс має прийти на заміну чинному, який діє ще з радянських часів, і "осучаснити правове регулювання трудових відносин в державі на ринкових засадах, з дебюрократизацією, мінімальним втручанням держави, але і з реальним, а не номінальним захистом прав працівників".
"Текст ТК розроблений Кабміном, буде внесений незабаром, після остаточних консультацій, до ВР", - заявив політик.
