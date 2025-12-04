Фінансові новини
04.12.25
18:20
- RSS
- мапа сайту
На сайті Мін’юсту запрацювала Система збору даних про виконання судових рішень
16:11 04.12.2025 |
Міністерство юстиції України запустило Систему збору даних про виконання судових рішень.
"На офіційному вебсайті Міністерства юстиції України запрацював новий розділ "Система збору даних про виконання судових рішень", де зібрано інформацію про виконання судових рішень та рішень інших державних органів", - йдеться у повідомленні пресслужби у четвер.
Запровадження цього інструменту є однією з вимог Плану України (Ukraine Facilitty) та спрямоване на підвищення прозорості даних у сфері виконавчого провадження.
У розділі доступна актуальна та архівна інформація (починаючи з 2022 року) щодо примусового виконання судових рішень.
Система містить: дані про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; інформацію про стан цифровізації виконавчого провадження; показники діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.
"За перше півріччя 2025 року державні виконавців отримали 2 314 403 виконавчі документи про стягнення до бюджету за окремими соціально важливими категоріями - це 54,5% від загальної кількості документів, що надійшли до виконання", - зазначається у повідомленні.
