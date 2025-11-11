Зеленський підписав закон що до посилення контролю за прозорістю місцевого самоврядування – віце-прем'єр

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №14048 щодо забезпечення законності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, повідомив у вівторок віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Сьогодні президент України підписав Закон №14048 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування". Вдячні президенту за підтримку важливого етапу реформи, над якою ми системно працювали разом із народними депутатами, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування та експертами", - написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що затвердження закон є значною подією для громад, оскільки вони отримають "більш передбачуване, підзвітне й ефективне врядування".

"Також закон відкриває можливість для отримання в межах Ukraine Facility чергову підтримку від ЄС. Ухвалення Закону - це ще один крок до європейських стандартів публічного врядування", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялось, 4 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення законності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування. За відповідний законопроєкт №14048 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення законності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування в цілому проголосували 250 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Закон запроваджує систему контролю за законністю та прозорістю актів органів місцевого самоврядування та визначає порядок здійснення державного нагляду за ними. Документ містить положення щодо формування кадрового резерву для призначення голів районних державних адміністрацій та визначає вимоги до кандидатів.

Ухвалення законопроєкту є частиною зобов'язань України у межах програми Ukraine Facility (програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу - ІФ-У).