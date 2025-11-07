Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Профільний комітет розглянув законопроекти про публічно-приватне партнерство
13:10 07.11.2025 |
Комітет з питань економрозвитку рекомендує прийняти за основу законопроекти, які передбачають прозорі механізми публічно-приватного партнерства.
Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.
Комітет розглянув законопроекти про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення будівництва об'єктів на державних та комунальних землях на умовах публічно-приватного партнерства.
А також - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорого та ефективного розпорядження об'єктами державної та комунальної власності для цілей інвестиційної діяльності
"Ці законопроекти передбачають прозорі механізми публічно-приватного партнерства та справедливий розподіл земельних ресурсів", - зазначив автор законопроектів заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.
"Крім того, впровадження міжнародних стандартів оцінки нерухомості дозволить знизити корупційні ризики та створити чесний і конкурентний ринок", - додав він.
"Це крок до формування цивілізованої екосистеми девелопменту, де інтереси держави, бізнесу та громад збалансовані й зрозумілі всім учасникам", - говориться у повідомленні.
За наслідками обговорення народні депутати України - члени комітету ухвалили рішення рекомендувати включити зазначені законопроекти до порядку денного сесії Верховній Раді України.
Також комітет рекомендують за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроекти за основу із подальшим доопрацюванням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
ТОП-НОВИНИ
|Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Україна продовжила «транспортний безвіз» з Норвегією
|Нафта прискорила зростання, Brent наближається до $64 за барель
|Пільга на імпорт електрокарів коштувала Україні 36 млрд грн
|3000 безкоштовних кілометрів Укрзалізницею. Програма запрацює з 1 грудня – Свириденко
|Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння, в РНБО роз'яснили процедуру
|Профільний комітет розглянув законопроекти про публічно-приватне партнерство
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах