Профільний комітет розглянув законопроекти про публічно-приватне партнерство

Комітет з питань економрозвитку рекомендує прийняти за основу законопроекти, які передбачають прозорі механізми публічно-приватного партнерства.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Комітет розглянув законопроекти про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення будівництва об'єктів на державних та комунальних землях на умовах публічно-приватного партнерства.

А також - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорого та ефективного розпорядження об'єктами державної та комунальної власності для цілей інвестиційної діяльності

"Ці законопроекти передбачають прозорі механізми публічно-приватного партнерства та справедливий розподіл земельних ресурсів", - зазначив автор законопроектів заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

"Крім того, впровадження міжнародних стандартів оцінки нерухомості дозволить знизити корупційні ризики та створити чесний і конкурентний ринок", - додав він.

"Це крок до формування цивілізованої екосистеми девелопменту, де інтереси держави, бізнесу та громад збалансовані й зрозумілі всім учасникам", - говориться у повідомленні.

За наслідками обговорення народні депутати України - члени комітету ухвалили рішення рекомендувати включити зазначені законопроекти до порядку денного сесії Верховній Раді України.

Також комітет рекомендують за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроекти за основу із подальшим доопрацюванням.