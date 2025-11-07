Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Профільний комітет розглянув законопроекти про публічно-приватне партнерство

13:10 07.11.2025 |

Право

 

Комітет з питань економрозвитку рекомендує прийняти за основу законопроекти, які передбачають прозорі механізми публічно-приватного партнерства.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Комітет розглянув законопроекти про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення будівництва об'єктів на державних та комунальних землях на умовах публічно-приватного партнерства.

А також - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорого та ефективного розпорядження об'єктами державної та комунальної власності для цілей інвестиційної діяльності

"Ці законопроекти передбачають прозорі механізми публічно-приватного партнерства та справедливий розподіл земельних ресурсів", - зазначив автор законопроектів заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

"Крім того, впровадження міжнародних стандартів оцінки нерухомості дозволить знизити корупційні ризики та створити чесний і конкурентний ринок", - додав він.

"Це крок до формування цивілізованої екосистеми девелопменту, де інтереси держави, бізнесу та громад збалансовані й зрозумілі всім учасникам", - говориться у повідомленні.

За наслідками обговорення народні депутати України - члени комітету ухвалили рішення рекомендувати включити зазначені законопроекти до порядку денного сесії Верховній Раді України.

Також комітет рекомендують за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроекти за основу із подальшим доопрацюванням.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,07 0,17 42,0900  0,07 0,17
EUR 48,5250  0,13 0,28 48,5550  0,13 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес