Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ввела в законодавство поняття «господарська діяльність з медичної практики»

12:33 06.11.2025 |

Право

 
Верховна Рада 282 голосами прийняла в цілому законопроєкт № 13682, який вводить у законодавство поняття "господарська діяльність з медичної практики".

Як повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", законопроект враховує рекомендації Рахункової палати і вносить зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я, вводить термін "господарська діяльність з медичної практики" для закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-підприємців, а також визначає інші необхідні поняття, що застосовуються під час ліцензування.

Наразі закон "Про ліцензування видів господарської діяльності" передбачає, що медична практика підлягає ліцензуванню. Водночас у чинному законодавстві відсутнє визначення цього поняття, яке врегульовано лише на рівні підзаконних актів Кабміну.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,05
EUR 48,4600  0,19 0,39 48,4900  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес