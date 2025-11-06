Рада ввела в законодавство поняття «господарська діяльність з медичної практики»

Верховна Рада 282 голосами прийняла в цілому законопроєкт № 13682, який вводить у законодавство поняття "господарська діяльність з медичної практики".

Як повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", законопроект враховує рекомендації Рахункової палати і вносить зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я, вводить термін "господарська діяльність з медичної практики" для закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-підприємців, а також визначає інші необхідні поняття, що застосовуються під час ліцензування.

Наразі закон "Про ліцензування видів господарської діяльності" передбачає, що медична практика підлягає ліцензуванню. Водночас у чинному законодавстві відсутнє визначення цього поняття, яке врегульовано лише на рівні підзаконних актів Кабміну.