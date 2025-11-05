Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада спростить підтвердження трудового стажу для оформлення і перерахунку пенсій

18:27 05.11.2025 |

Право

 

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".

Відповідний законопроєкт №13705-д у першому читанні на засіданні у середу підтримали 243 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, документ спрямований на "удосконалення та спрощення механізму врахування стажу роботи до страхового стажу у разі відсутності необхідних документів (внаслідок знищення підприємств, втрати архівів, тимчасової окупації території України) та, відповідно, реалізацію права громадян на належне пенсійне забезпечення".

Для цього пропонується:

* зобов'язати Пенсійний фонд повідомляти громадян про відсутність у державних інформаційних системах та реєстрах відомостей, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, і про необхідність їх подати;

* надати Пенсійному фонду доступ до державних електронних інформаційних систем та реєстрів, що містять дані про трудову діяльність, заробітну плату, сплату страхових внесків та інші дані, необхідні для призначення (перерахунку) пенсії;

* зараховувати до страхового стажу періоди роботи, за які роботодавець має заборгованість зі сплати внесків, якщо за ці періоди подано звітність;

* визначити, що основним документом, який підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, є трудова книжка, а у разі її відсутності - інші документи, видані місцем роботи, служби, навчання або архівними установами;

* встановлюється можливість підтвердження стажу у порядку, який визначить Кабмін, або у судовому порядку.

Автори законопроєкту вказують, що збройна агресія РФ спричинила масштабне знищення або втрату архівів підприємств, установ та організацій, а також унеможливила доступ до документів, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

Через це значна кількість громадян втратила можливість підтвердити свій страховий стаж, особливо за періоди роботи до 1 липня 2000 року, коли ще не діяв персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тому виникла необхідність розширити механізми підтвердження трудового (страхового) стажу.

Як повідомлялося, середня пенсія в Україні станом на початок жовтня 2025 року, за даними Пенсійного фонду, склала 6 436 грн, або ж близько 133 євро. Однак майже третина пенсіонерів, понад 3,3 млн осіб, отримують у середньому виплати в розмірі 3-4 тис. грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес