Рада спростить підтвердження трудового стажу для оформлення і перерахунку пенсій

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу".

Відповідний законопроєкт №13705-д у першому читанні на засіданні у середу підтримали 243 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, документ спрямований на "удосконалення та спрощення механізму врахування стажу роботи до страхового стажу у разі відсутності необхідних документів (внаслідок знищення підприємств, втрати архівів, тимчасової окупації території України) та, відповідно, реалізацію права громадян на належне пенсійне забезпечення".

Для цього пропонується:

* зобов'язати Пенсійний фонд повідомляти громадян про відсутність у державних інформаційних системах та реєстрах відомостей, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, і про необхідність їх подати;

* надати Пенсійному фонду доступ до державних електронних інформаційних систем та реєстрів, що містять дані про трудову діяльність, заробітну плату, сплату страхових внесків та інші дані, необхідні для призначення (перерахунку) пенсії;

* зараховувати до страхового стажу періоди роботи, за які роботодавець має заборгованість зі сплати внесків, якщо за ці періоди подано звітність;

* визначити, що основним документом, який підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, є трудова книжка, а у разі її відсутності - інші документи, видані місцем роботи, служби, навчання або архівними установами;

* встановлюється можливість підтвердження стажу у порядку, який визначить Кабмін, або у судовому порядку.

Автори законопроєкту вказують, що збройна агресія РФ спричинила масштабне знищення або втрату архівів підприємств, установ та організацій, а також унеможливила доступ до документів, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

Через це значна кількість громадян втратила можливість підтвердити свій страховий стаж, особливо за періоди роботи до 1 липня 2000 року, коли ще не діяв персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Тому виникла необхідність розширити механізми підтвердження трудового (страхового) стажу.

Як повідомлялося, середня пенсія в Україні станом на початок жовтня 2025 року, за даними Пенсійного фонду, склала 6 436 грн, або ж близько 133 євро. Однак майже третина пенсіонерів, понад 3,3 млн осіб, отримують у середньому виплати в розмірі 3-4 тис. грн.