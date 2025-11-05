Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

17:38 05.11.2025 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13578 щодо впровадження європейських стандартів до законодавства у сфері водопостачання і водовідведення, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку) у середу.

"Цей законопроєкт - важливий євроінтеграційний крок у сфері водопостачання та водовідведення, який також є частиною зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС та є частиною Програми дій уряду. Ми гармонізуємо законодавство, впроваджуємо прозорі правила у сфері водопостачання й посилюємо екологічну безпеку", - цитується у пресрелізі заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Документ пропонує впровадити ризик-орієнтований підхід до управління системами питного водопостачання, оцінку технічного стану об'єктів водопостачання та водовідведення та єдині правила підключення до мереж.

Передбачається також дозволити тимчасові відступи від нормативів якості води за умови безпеки для здоров'я населення та відсутності альтернативного джерела постачання.

Законопроєкт також передбачає визначити поняття "нецентралізоване водовідведення" та упорядкувати надання таких послуг.

Зазначається, що за проєктом закону зміни у частині гармонізації з європейськими стандартами буде внесено до законів "Про водовідведення та очищення стічних вод", "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес