Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №13578 щодо впровадження європейських стандартів до законодавства у сфері водопостачання і водовідведення, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку) у середу.

"Цей законопроєкт - важливий євроінтеграційний крок у сфері водопостачання та водовідведення, який також є частиною зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС та є частиною Програми дій уряду. Ми гармонізуємо законодавство, впроваджуємо прозорі правила у сфері водопостачання й посилюємо екологічну безпеку", - цитується у пресрелізі заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Документ пропонує впровадити ризик-орієнтований підхід до управління системами питного водопостачання, оцінку технічного стану об'єктів водопостачання та водовідведення та єдині правила підключення до мереж.

Передбачається також дозволити тимчасові відступи від нормативів якості води за умови безпеки для здоров'я населення та відсутності альтернативного джерела постачання.

Законопроєкт також передбачає визначити поняття "нецентралізоване водовідведення" та упорядкувати надання таких послуг.

Зазначається, що за проєктом закону зміни у частині гармонізації з європейськими стандартами буде внесено до законів "Про водовідведення та очищення стічних вод", "Про питну воду та питне водопостачання" та "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".