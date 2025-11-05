Рада знову дозволила використання паперових довідок для оформлення «лікарняних»

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності".

Відповідний законопроєкт №13062 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 249 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Закон дозволяє використовувати паперові документи для отримання допомоги через тимчасову непрацездатність у випадку, коли лікуючий лікар не може сформувати електронний медичний висновок через відсутність технічного доступу до електронної системи охорони здоров'я.

Водночас закон передбачає вдосконалення процесу перевірки листків непрацездатності уповноваженими особами та повернення коштів страхової̈ виплати в разі встановлення необґрунтованості видачі листка непрацездатності.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що з 1 січня 2023 року набула чинності нова редакція закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Цей закон передбачає, що допомога по тимчасовій втраті працездатності надається на підставі електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

"Разом з тим, в умовах воєнного стану, враховуючи випадки відсутності у лікарів технічної можливості для доступу до електронної системи охорони здоров'я на тимчасово окупованих або на деокупованих територіях, виникають труднощі в отриманні пацієнтами допомоги по тимчасовій втраті непрацездатності", - пояснюють автори законопроєкту.

Як повідомлялося, з червня 2021 року медичні установи в Україні почали переходити на новий процес формування електронних лікарняних листів.

В уряді пояснювали, що це мало завадити зловживанням під час оформлення допомоги, адже купити електронний лікарняний неможливо, а раніше це була велика корупційна схема.