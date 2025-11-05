Фінансові новини
Рада збільшила допомогу при народженні дитини до 50 000 грн
Верховна Рада у середу, 5 листопада, ухвалила у другому читанні та в цілому закон про збільшення державної допомоги при народженні дитини. На сайті парламенту повідомляється, що відповідний законопроєкт №13532 підтримали 294 депутати.
Якщо зараз допомога при народженні дитини в Україні становить 41 280 грн (з яких одноразово виплачуються 10 320 грн, а решта суми - по 860 грн протягом 36 місяців), то з 2026 року буде тільки одноразова виплата, що зросте до 50 000 грн.
Передбачається запровадження допомоги для догляду до одного року в розмірі 7000 грн на місяць (зокрема і народженим у 2025 році).
У такому ж розмірі - 7000 грн на місяць - буде встановлено допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (які не працюють, безробітні, студентки тощо).
Планується також надавати допомогу "єЯсла" для догляду за дитиною від двох до трьох років, у випадку якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною одного року.
Також запроваджується програма "єСадок" - грошова виплата по догляду за дитиною коштом місцевого бюджету для забезпечення догляду за дитиною від трьох до шести років у разі відсутності вільного місця у комунальних закладах дошкільної освіти з 2028 року.
Як і раніше, при народженні дитини надаватимуть одноразову натуральну допомогу "Пакунок малюка".
Водночас вводиться "Пакунок школяра" - одноразова виплата розміром 5000 грн кожному першокласнику на придбання речей до школи.
