Рада ухвалила закон про нагляд за рішеннями місцевої влади: це вимога Ukraine Facility

Верховна Рада виконала один з найскладніших індикаторів програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility, ухваливши у другому читанні та цілому законопроєкт №14048 про здійснення державного нагляду за актами органів місцевого самоврядування. Його підтримали 250 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Для цього в законі про місцеві органи самоврядування вводяться нові статті 76-1 і 76-2 щодо забезпечення законності актів обласних та інших рад. Також зміни вносяться відповідні поправки до закону про місцеві державні адміністрації.

"Україна впроваджує рамковий нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування в редакції, що підтримана усіма ключовими стейкхолдерами. Один з найскладніших індикаторів Ukraine Facility [який потрібно було виконати ще до березня 2025 року]", - відреагував на результати голосування один з авторів законопроєкту Віталій Безгін (Слуга народу).

У вересні Верховна Рада відхилила схожий законопроєкт №13150 (провал голосування коштував Україні сотні мільйонів євро за програмою Ukraine Facility), а ще один законопроєкт №4298 навіть не потрапив на друге читання після того, як був ухвалений за основу у 2021-му.

За оцінкою Ради Європи, Україна нині є єдиною європейською країною, де відсутній законодавчо визначений механізм контролю за законністю актів органів місцевого самоврядування. Тому ухвалення цього закону вважається критично важливим для продовження реформи місцевого самоврядування за принципом децентралізації та наближення української системи врядування до європейських стандартів.

Критики законопроєкту розглядають закон як утиски місцевого самоврядування чинною владою.

"Ми бачимо в цьому законопроєкті ризики впливу центральної влади на рішення місцевих влад. І вважаємо, що сьогодні Україна навпаки вистояла завдяки децентралізації", - сказала депутатка Ірина Геращенко (Європейська солідарність).

Безгін у свою чергу наголосив, що законопроєкт набирає чинності лише через рік після завершення воєнного стану. "З високою долею ймовірності, на той момент вже відбудеться цілий ряд виборів і ніхто зараз не скаже, якою буде конфігурація влади", - сказав він.

За словами Безгіна, текст №14048 був узгоджений з Єврокомісією та буде зарахований як виконання індикатору.

"Хтось хотів більшого - суцільного нагляду, контролю, реєстру, кадрового резерву, вже сформованих префектур. Але поки що тільки такий крок", - прокоментував законопроєкт виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.