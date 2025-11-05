Верховна Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25".

За відповідний законопроєкт №13574 про внесення зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у першому читанні проголосували 283 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялося, законопроєкт регламентує право на отримання відстрочки військовослужбовцям, які підписали контракти за експериментальною програмою уряду у віці від 18-25 років та протягом року служили у лавах Збройних Сил України.

Відповідно до положень законопроєкту, військовозобов'язані, які не висловили бажання продовжити контракт, отримають відстрочку на термін 12 місяців. Після спливу цього строку їх зможуть призвати на службу.