Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом «18-25»

16:08 04.11.2025 |

Право

 
Верховна Рада має намір надати право на відстрочку від мобілізації військовослужбовцям, які рік служили за контрактом "18-25".

За відповідний законопроєкт №13574 про внесення зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у першому читанні проголосували 283 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як повідомлялося, законопроєкт регламентує право на отримання відстрочки військовослужбовцям, які підписали контракти за експериментальною програмою уряду у віці від 18-25 років та протягом року служили у лавах Збройних Сил України.

Відповідно до положень законопроєкту, військовозобов'язані, які не висловили бажання продовжити контракт, отримають відстрочку на термін 12 місяців. Після спливу цього строку їх зможуть призвати на службу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

