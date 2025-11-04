Фінансові новини
Рада підтримала законопроєкти про компенсацію інвестицій через податки: перше читання
15:46 04.11.2025 |
Верховна Рада у вівторок, 4 листопада, ухвалила в першому читанні законопроєкти про компенсацію капітальних інвестицій через податки. Про це повідомила пресслужба апарату парламенту.
Йдеться про зміни до Митного і Податкового кодексів України (законопроєкти №13414 і №13415). Обидва законопроєкти підтримали 245 депутатів.
Ці документи запускають модель компенсації інвестицій через податки, що стимулюватиме бізнес відходити від сировинної моделі та інвестувати у розвиток переробної промисловості, пояснив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.
Передбачається надання пільгових умов оподаткування на 10 років (2026-2035 року) для інвесторів, які реалізують проєкти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.
"Українські промисловці стали на один крок ближче до дуже дієвого інструменту стимулювання інвестицій, яким вже давно користуються їхні колеги в Європейському Союзі", - зазначив співавтор законопроєктів заступник голови економічного комітету Ради Дмитро Кисилевський.
Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій чинних підприємств, а не тільки нових, додав нардеп.
Розмір податкових та митних пільг залежатиме від обсягу інвестицій:
→ 100 000 - 1 млн євро - до 70% інвестицій;
→ 1 млн євро - 20 млн євро - до 50%;
→ 20 млн євро - 50 млн євро - до 30%.
Пільги включають:
→ звільнення від податку на прибуток (за умови, що 90% доходу надходить від продажу власної переробленої продукції);
→ звільнення від ПДВ та мита на нове обладнання;
→ можливість пільг на землю від місцевої влади.
