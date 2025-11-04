Рада підтримала законопроєкти про компенсацію інвестицій через податки: перше читання

Верховна Рада у вівторок, 4 листопада, ухвалила в першому читанні законопроєкти про компенсацію капітальних інвестицій через податки. Про це повідомила пресслужба апарату парламенту.

Йдеться про зміни до Митного і Податкового кодексів України (законопроєкти №13414 і №13415). Обидва законопроєкти підтримали 245 депутатів.

Ці документи запускають модель компенсації інвестицій через податки, що стимулюватиме бізнес відходити від сировинної моделі та інвестувати у розвиток переробної промисловості, пояснив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

Передбачається надання пільгових умов оподаткування на 10 років (2026-2035 року) для інвесторів, які реалізують проєкти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

"Українські промисловці стали на один крок ближче до дуже дієвого інструменту стимулювання інвестицій, яким вже давно користуються їхні колеги в Європейському Союзі", - зазначив співавтор законопроєктів заступник голови економічного комітету Ради Дмитро Кисилевський.

Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій чинних підприємств, а не тільки нових, додав нардеп.

Розмір податкових та митних пільг залежатиме від обсягу інвестицій:

→ 100 000 - 1 млн євро - до 70% інвестицій;

→ 1 млн євро - 20 млн євро - до 50%;

→ 20 млн євро - 50 млн євро - до 30%.

Пільги включають:

→ звільнення від податку на прибуток (за умови, що 90% доходу надходить від продажу власної переробленої продукції);

→ звільнення від ПДВ та мита на нове обладнання;

→ можливість пільг на землю від місцевої влади.