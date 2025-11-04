Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада підтримала законопроєкти про компенсацію інвестицій через податки: перше читання

15:46 04.11.2025 |

Право

 

Верховна Рада у вівторок, 4 листопада, ухвалила в першому читанні законопроєкти про компенсацію капітальних інвестицій через податки. Про це повідомила пресслужба апарату парламенту.

Йдеться про зміни до Митного і Податкового кодексів України (законопроєкти №13414 і №13415). Обидва законопроєкти підтримали 245 депутатів.

Ці документи запускають модель компенсації інвестицій через податки, що стимулюватиме бізнес відходити від сировинної моделі та інвестувати у розвиток переробної промисловості, пояснив голова профільного комітету Ради Данило Гетманцев.

Передбачається надання пільгових умов оподаткування на 10 років (2026-2035 року) для інвесторів, які реалізують проєкти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

"Українські промисловці стали на один крок ближче до дуже дієвого інструменту стимулювання інвестицій, яким вже давно користуються їхні колеги в Європейському Союзі", - зазначив співавтор законопроєктів заступник голови економічного комітету Ради Дмитро Кисилевський.

Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій чинних підприємств, а не тільки нових, додав нардеп.

Розмір податкових та митних пільг залежатиме від обсягу інвестицій:

→ 100 000 - 1 млн євро - до 70% інвестицій;
→ 1 млн євро - 20 млн євро - до 50%;
→ 20 млн євро - 50 млн євро - до 30%.

Пільги включають:

→ звільнення від податку на прибуток (за умови, що 90% доходу надходить від продажу власної переробленої продукції);
→ звільнення від ПДВ та мита на нове обладнання;
→ можливість пільг на землю від місцевої влади.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес